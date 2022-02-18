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«Как мы все это терпим?»: Макаревич резко высказался о войне РФ против Украины

Музыкант отметил, что россияне вынуждены терпеть власть во главе с Путиным

сегодня, 10:35 comments1293
Автор:

Кравцев Сергей
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Известный российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич резко высказался относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной. Как передает портал "Комментарии", на своей странице в Facebook Макаревич высказался, что россияне оказались в заложниках нынешней власти РФ.

«Как мы все это терпим?»: Макаревич резко высказался о войне РФ против Украины

Андрей Макаревич. Фото: фото из открытых источников

Андрей Макаревич возмутился тем, что у россиян до сих пор не иссякло терпение на фоне того, что Россию поссорили со всем цивилизованным миром, страна оказалась в полшага от большой войны. Более того, от имени россиян весь мир оскорбляют. Не лучше живется и самим россиянам, ведь законы в России остались только для видимости. 

Также музыкант вспомнил, что сейчас в российской тюрьме сидит главный оппозиционер Алексей Навальный. Макаревич отметил, что только в России можно бросить человека за решетку, а потом только его судить. Клише террориста можно повесить на каждого, кто начнет говорить о честных выборах.

"Править нами, видимо, собираются вечно – нормально, терпим. Нравится? И сам терплю. С колоссальным трудом", — подытожил Макаревич.

Читайте на портале "Комментарии" — экс-депутат Госдумы рассказал, как резко ухудшилось состояние здоровья Путина и, почему окружение Путина не могло узнать российского президента.

Также издание "Комментарии" сообщало секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что о широкомасштабном наступлении российских войск на Донбассе пока что говорить не приходится. Данилов рассказал, какую на самом деле цель преследуют пророссийские боевики, открывшие огонь по мирным кварталам Станицы Луганской.



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Источник: https://www.facebook.com/makarevichav
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