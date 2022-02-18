«Как мы все это терпим?»: Макаревич резко высказался о войне РФ против Украины

Известный российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич резко высказался относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной. Как передает портал "Комментарии", на своей странице в Facebook Макаревич высказался, что россияне оказались в заложниках нынешней власти РФ.

Андрей Макаревич. Фото: фото из открытых источников

Андрей Макаревич возмутился тем, что у россиян до сих пор не иссякло терпение на фоне того, что Россию поссорили со всем цивилизованным миром, страна оказалась в полшага от большой войны. Более того, от имени россиян весь мир оскорбляют. Не лучше живется и самим россиянам, ведь законы в России остались только для видимости.

Также музыкант вспомнил, что сейчас в российской тюрьме сидит главный оппозиционер Алексей Навальный. Макаревич отметил, что только в России можно бросить человека за решетку, а потом только его судить. Клише террориста можно повесить на каждого, кто начнет говорить о честных выборах.

"Править нами, видимо, собираются вечно – нормально, терпим. Нравится? И сам терплю. С колоссальным трудом", — подытожил Макаревич.

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