Владимир Путин провел свой 74-й день рождения без громких празднований и публичных мер. По данным британского издания Daily Star, 7 октября российский диктатор сосредоточился на рабочих делах, а поздравления от семьи и близких друзей получил только вечером.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, большую часть дня Путин посвятил международным вопросам. По его словам, глава Кремля провел около десяти телефонных разговоров с лидерами других государств, в частности Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Турции и Узбекистана.

По информации Daily Star, никакие вечеринки, торжественные собрания или масштабное празднование для Путина не организовывали. Издание связывает это с усилением изоляции российского лидера и опасениями за собственную безопасность.

Американский политолог Джейсон Смарт утверждает, что в последние десять месяцев Путин значительную часть времени проводил в подземном бункере. По его мнению, российский диктатор опасается не только украинских дронов.

"Он боится не только украинских беспилотников. Он тоже боится своих людей внутри", – заявил Смарт.

Как пишет Daily Star, Путин боится, что его могут "повесить", если война РФ в Украине будет проиграна. Кроме того, роскошные резиденции Путина, в частности имение на Валдае, стали потенциально уязвимее из-за дальнобойных ударов украинских дронов. Несмотря на защитные сетки и системы противовоздушной обороны, пребывание на поверхности, как утверждает издание, может рассматриваться как дополнительный риск.

Издание также упоминает экономические проблемы России, западные санкции и перебои со снабжением горючего, которые, по его оценке, могли повлиять на атмосферу в ближайшем окружении Путина.