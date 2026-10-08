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Хто привітав Путіна з днем народження: список лідерів звузився

Путіну виповнилося 74 роки. Хто зі світових лідерів привітав очільника Кремля з днем народження.

8 жовтня 2026, 09:00
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Slava Kot

Володимиру Путіну 7 жовтня виповнилося 74 роки. Однак цього разу привітати російського диктатора публічно вирішило лише кілька іноземних лідерів, переважно з країн, які підтримують тісні політичні та економічні контакти з Москвою.

Хто привітав Путіна з днем народження: список лідерів звузився

Володимир Путін. Фото: Associated Press

За даними російських і білоруських ЗМІ, свої привітання з днем народження Путіну передали білоруський диктатор Олександр Лукашенко, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Киргизстану Садир Джапаров, диктатор КНДР Кім Чен Ин, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов. Також з днем народження російського лідера привітали представники самопроголошених Абхазії та Південної Осетії.

Привітання Лукашенка супроводжувалося телефонною розмовою з Путіним. Під час неї обидва диктатор домовилися провести чергову зустріч на полях саміту Співдружності Незалежних Держав у Туркменістані.

У Киргизстані після розмови лідерів заявили про намір продовжувати двосторонній діалог і зміцнювати співпрацю з Росією. У заяві киргизької сторони йшлося про "подальше зміцнення стратегічного киргизько-російського співробітництва". У Таджикистані також окремо відзначили роль Путіна у відносинах між двома країнами. Емомалі Рахмон наголосив на внеску російського диктатора у розвиток стратегічного партнерства.

Лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав Путіну телеграму, повну дружніх епітетів. У своєму повідомленні очільник Північної Кореї назвав голову Кремля "найдорожчим другом" та "товаришем".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто зі світових лідерів привітав Путіна з днем народження минулого року. За словами представників Кремля, тоді Путіна нібито привітало 40 лідерів.
Також "Коментарі" писали, що Генштаб ЗСУ "привітав" Путіна з днем народження.



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