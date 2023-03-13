Россия потеряла в войне против Украины около 160 тыс. военнослужащих. Наибольшие потери понесла не столица или центральные регионы, а провинция. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, своих потерь российская армия не учитывает, пишут "Комментарии".

Больше всего убитых на войне в Украине – из российской глубинки

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"На фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки узников. Один из вагонов — с осужденными женщинами. 11 марта. в местный морг в Энергодаре доставлено около 30 тел кафиров.В то же время российское военное руководство принимает меры по пополнению жертв.Перед тем прибыли новые войска Ямало-Ненецкого автономного округа Россия. — сообщил Генштаб ВСУ в очередной оперативной сводке.

За более чем год войны русская армия потеряла почти 160 тыс. личного состава. По данным Министерства обороны Великобритании, среди погибших, пытаясь захватить территорию Украины, преобладали военнослужащие из неблагополучных регионов России. Минимальные потери понесли Москва и Санкт-Петербург.

“Во многих восточных областях и республиках смертность, очевидно, в процентном соотношении к проживающему там населению в 30, а то более существенно выше, чем в столице. Можно говорить и о том, что больше всех от бойни страдают именно этнические меньшинства; в Астрахани, например, около 75% смертей приходится на казахское и татарское население”, — говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании.

Только за последнюю неделю Вооруженные силы Украины уничтожили 5970 российских солдат, а также 338 единиц вооружения и военной техники. Это 52 танка, 77 бронированных машин, 61 артсистему, 11 установок противовоздушной обороны. Кроме этого, украинские защитники сбили два самолета, 34 крылатых ракеты и 37 беспилотников.

"Комментарии" также писали о том, что соотношение потерь рашистов по регионам отличается колоссально. Например, Москва и Петер – самые в РФ богатые города – остались явно нетронутыми глядя на численность их населения. Прежде всего, это относиться к семьям так называемой элиты России. Между тем во многих регионах востока России смертность, вероятно, в соотношении к населению в 30 – 40 раз выше, чем в Москве. Причем больше потерь приходится именно на этнические меньшинства.

Как сообщал портал "Комментарии", воюя в Украине, Кремль уничтожает Бурятию. Только согласно открытым данным, сейчас можно говорить о 590 человек из Бурятии, погибших на российско-украинской войне.

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