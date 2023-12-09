Как Путин воспринимает Россию: есть ли возможность устранения диктатора

Российский диктатор Владимир Путин во время мероприятия в честь "дня героев отечества" фактически признал, что будет выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. И хоть это нельзя считать официальным заявлением, а скорее постановкой (путинский рупор Дмитрий Песков готовил к этому почву, заявляя, что "очень много людей призывают Путина баллотироваться, это бросается в глаза"), нет сомнений, что будет и официальное объявление. Похоже, в планах Путина – обогнать Сталина по продолжительности пребывания у власти (тот правил почти 30 лет, до своей смерти в 1953-м). Каковы перспективы продолжения правления или устранения Путина? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Никаких выборов, конечно же, в РФ не будет

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Никто и не ожидал, что тиран откажется от своих планов. Путин считает Россию лично своей, он ее царь и бог. Никому передавать власть он не намерен".

По словам эксперта, все эти театральные представления Пескова и других придворных скоморохов только радуют, потому что они стараются красиво упаковать очевидные вещи.

"Смотрите-ка, Путин это не сам решил, это его люди попросили. А этих людей все знают в лицо, что им приказал их владелец, то они и просят. Именно так Путин и воспринимает россиян – как свою собственность, которая ему принадлежит, с кем он может делать что угодно. А они как правильные рабы исполняют все капризы. К примеру, идут убивать другие народы", – подчеркивает Татьяна Лупова.

Никаких выборов, конечно же, не будет, отмечает она. Потому что выборы – это другое. В России их никогда и не было, там даже не знают, что это, заключает эксперт.

Путин крепко держится во власти

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"На данный момент возможности устранения Путина в РФ, к сожалению, нет. Реальная оппозиция там отсутствует. А режим как таковой сцементирован именно вокруг фигуры Путина. Казалось бы — зачем этому режиму нужны выборы? Ведь все понимают, что их результаты заранее известны".

Но это, поясняет политолог, дает возможность удерживать некую легитимизацию власти как чего-то, что выделяет Путина среди остальных властьимущих.

"Как в средневековой Руси происходило помазанье на царствование, так Путин через каждые выборы получает своеобразное помазанье на продолжение царствования. Подчеркивая свою избранность через ритуал выборов", – отмечает Петр Олещук.

Он акцентирует, что Путин крепко держится во власти, потому что делит ресурсы со своим ближним кругом.

"И хоть продолжается падение экономики РФ, доходы российских олигархов на этом фоне не просто не падают, а даже растут. И как выразитель интересов правящего класса Путин всех устраивает, – подчеркивает политолог. – Рассчитывать на перевороты в такой ситуации сложно. Так что, скорее всего, Путин, как и Сталин, будет править вплоть до своей смерти".

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