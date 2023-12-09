Как Путин воспринимает Россию: есть ли возможность устранения диктатора

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин во время мероприятия в честь "дня героев отечества" фактически признал, что будет выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. И хоть это нельзя считать официальным заявлением, а скорее постановкой (путинский рупор Дмитрий Песков готовил к этому почву, заявляя, что "очень много людей призывают Путина баллотироваться, это бросается в глаза"), нет сомнений, что будет и официальное объявление. Похоже, в планах Путина – обогнать Сталина по продолжительности пребывания у власти (тот правил почти 30 лет, до своей смерти в 1953-м). Каковы перспективы продолжения правления или устранения Путина? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:
По словам эксперта, все эти театральные представления Пескова и других придворных скоморохов только радуют, потому что они стараются красиво упаковать очевидные вещи.
Никаких выборов, конечно же, не будет, отмечает она. Потому что выборы – это другое. В России их никогда и не было, там даже не знают, что это, заключает эксперт.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:
Но это, поясняет политолог, дает возможность удерживать некую легитимизацию власти как чего-то, что выделяет Путина среди остальных властьимущих.
Он акцентирует, что Путин крепко держится во власти, потому что делит ресурсы со своим ближним кругом.
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