Путин готовится сделать важное заявление о выборах в РФ: Песков рассказал, когда это произойдет

Российский диктатор Владимир Путин обязательно сделает заявление о своем решении по участию в предстоящих президентских выборах. Произойдет это, когда сам президент "сочтет нужным". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА "Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что Путин "опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес – повышение уровня жизни".

"Очень много людей призывают Путина баллотироваться, это бросается в глаза", — отметил Дмитрий Песков.

Между тем стало известно, что выборы президента России продлятся три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Такой формат уже становится традиционным для избирательной системы страны-агрессора. Впервые трехдневное голосование было применено во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.

"И дальше, когда мы начали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе", — рассказала российская чиновница.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос о сроках войны против Украины возглавил список вопросов для "прямой линии" с российским диктатором Владимиром Путиным, которая, как и его большая пресс-конференция, намечена на 14 декабря. К этой же дате, предположительно, российская оккупационная армия получила приказ взять Авдеевку. В то же время, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что РФ вынуждена продолжать так называемую "СВО" (цели которой уже неоднократно менялись), поскольку Запад и Украина якобы не готовы рассматривать политико-дипломатические средства урегулирования конфликта. Ожидать ли каких-то сюрпризов во время путинского бенефиса 14 декабря? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



