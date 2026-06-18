Как россияне реагируют на самую большую атаку на Москву: паника, истерия и критика властей РФ

Массированная атака беспилотников на Москву 18 июня, ставшая одной из самых больших с начала полномасштабной войны, вызвала волну эмоциональных реакций среди россиян в соцсетях. Наряду с паникой все чаще появляются саркастические комментарии и критика официальных заявлений властей.

Реакция россиян на атаку дронов по Москве. Фото из открытых источников

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российские силы ПВО якобы перехватили 194 беспилотника, направлявшихся в столицу. Несмотря на это, часть дронов попала в объекты инфраструктуры, в частности, в Московский НПЗ в районе Капотня, где вспыхнул масштабный пожар.

В российских социальных сетях юзеры массово делятся эмоциональными сообщениями. Часть жителей Москвы жалуется на отсутствие понятной системы оповещения об опасности и противоречивых сообщениях официальных источников.

"Я не понимаю, за что мы это получаем? Почему я должен это переживать?" — пишут пользователи, добавляя, что не ощущают должной защиты со стороны системы ПВО.

Другие ставят под сомнение официальные сообщения об "успешном сбитии всех дронов", обращая внимание на пожары и повреждения инфраструктуры в разных районах. Параллельно с паническими комментариями возникает и сарказм. Некоторые пользователи иронизируют над официальной риторикой о "защищенности столицы" и вспоминают ранее озвученные заявления о "скорой победе" в войне против Украины.

































Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле впервые отреагировали на атаку на Москву и упомянули о переговорах с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что украинский министр Андрей Сибига ответил на самый популярный вопрос москвичей после атаки дронов на столицу РФ.