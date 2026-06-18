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Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ

Як жителі Москви реагують на масовану атаку дронів 18 червня: паніка, іронія та критика влади після ударів по НПЗ

18 червня 2026, 17:10
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Slava Kot

Масована атака безпілотників на Москву 18 червня, яка стала однією з найбільших від початку повномасштабної війни, викликала хвилю емоційних реакцій серед росіян у соцмережах. Поряд із панікою дедалі частіше з’являються саркастичні коментарі та критика офіційних заяв влади.

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ

Реакція росіян на атаку дронів по Москві. Фото з відкритих джерел

За словами мера Москви Сергія Собяніна, російські сили ППО нібито перехопили 194 безпілотники, які прямували до столиці. Попри це, частина дронів влучила в об’єкти інфраструктури, зокрема в Московський НПЗ у районі Капотня, де спалахнула масштабна пожежа.

У російських соціальних мережах користувачі масово діляться емоційними повідомленнями. Частина жителів Москви скаржиться на відсутність зрозумілої системи оповіщення про небезпеку та суперечливі повідомлення офіційних джерел.

"Я не розумію, за що ми це отримуємо? Чому я маю це переживати?" — пишуть користувачі, додаючи, що не відчувають належного захисту з боку системи ППО.

Інші ставлять під сумнів офіційні повідомлення про "успішне збиття всіх дронів", звертаючи увагу на пожежі та пошкодження інфраструктури в різних районах. Паралельно з панічними коментарями з’являється і сарказм. Деякі користувачі іронізують над офіційною риторикою про "захищеність столиці" та згадують раніше озвучені заяви про "швидку перемогу" у війні проти України.

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Як росіяни реагують на найбільшу атаку на Москву: паніка, істерія та критика влади РФ - фото 2

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі вперше відреагували на атаку на Москву та згадали про переговори із Зеленським.

Також "Коментарі" писали, що український міністр Андрій Сибіга відповів на найпопулярніше питання москвичів після атаки дронів на столицю РФ.



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