У Кремлі вперше відреагували на атаку на Москву: згадали про переговори із Зеленським

Кремль уперше відреагував на масштабну атаку безпілотників на Москву, яка відбулася в ніч на 18 червня. Після тривалого мовчання представники російської влади заявили, що подібні удари нібито ускладнюють перспективи прямих контактів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

Російські журналісти запитали помічника Путіна Юрія Ушакова, "чи має настрій" після того, як українські дрони атакували Москву, а також нібито вдарили по автобусу у Брянській області, що було спростовано Україною. У відповідь представник Кремля коротко вказав, що це ускладнює можливі переговори між Зеленським та Путіним.

"Це все не наближає такі особисті контакти між главою київського режиму та нашим президентом", — наголосив Ушаков.

Також Ушаков додав, що Путін вже неодноразово говорив умови зустрічі з Зеленським.

"Мені здається, все очевидно", — додав Ушаков.

Його коментар став першою офіційною реакцією Кремля на атаку по Москві. До цього російська влада обмежувалася повідомленнями про роботу протиповітряної оборони та наслідки атаки.

Масована атака на Москву стала однією з найбільших за весь час повномасштабної війни. За заявою мера столиці РФ Сергія Собяніна, російська ППО нібито перехопила 194 безпілотники, які прямували до міста. Однією з головних цілей атаки став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Після ударів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що зробить Кремль після найбільшої атаки на Москву: аналітики назвали фатальний вихід для РФ.

Також "Коментарі" писали, що помічник Путіна Юрій Ушаков скаржиться, що Трампа "накачали" шкідливими ідеями на саміті G7.