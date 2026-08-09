Как сейчас выглядит 43-летняя любовница Путина: появились новые фото

Бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева появилась на новых фотографиях из подмосковного Новогорска. На снимках она наблюдает за тренировкой российских спортсменок и участвует в подготовке команды к чемпионату мира.

Алина Кабаева и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Новые кадры опубликовала академия художественной гимнастики "Небесная грация", которую возглавляет Кабаева. Сама любовница российского диктатора Владимира Путина также поделилась фотографиями в своих соцсетях.

На фото 43-летняя Кабаева одета в черную футболку, белые спортивные штаны и кроссовки. Она общается с гимнастками, следит за тренировочным процессом и показывает отдельные элементы работы с мячом.

Алина Кабаева. Фото: instagram / alinakabaeva.officiaal

Алина Кабаева. Фото: instagram / alinakabaeva.officiaal

Любовница Путина Алина Кабаева. Фото: instagram / alinakabaeva.officiaal

Напомним, что Кабаева по завершении профессиональной спортивной карьеры сосредоточилась на развитии художественной гимнастики в России. Она руководит академией "Небесная грация", участвует в подготовке спортсменок и организации соревнований. Кабаева является одной из известнейших российских спортсменок. Она стала олимпийской чемпионкой 2004 в Афинах, а также многократно побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Кроме того, 43-летнюю Алину Кабаеву считают любовницей 73-летнего Путина. Она находится под международными санкциями как личность из ближайшего окружения российского диктатора. По данным журналистских расследований, Кабаева воспитывает двух общих сыновей Путина, растущих в строгой секретности и изоляции от публичности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о детях Путина и где они прячутся.

Также "Комментарии" писали, что любовницу Путина Алину Кабаеву беспощадно критикуют в России.