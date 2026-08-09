Як зараз виглядає 43-річна коханка Путіна: з'явилися нові фото

Колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва з'явилася на нових фотографіях з підмосковного Новогорська. На знімках вона спостерігає за тренуванням російських спортсменок та бере участь у підготовці команди до чемпіонату світу.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Нові кадри опублікувала академія художньої гімнастики "Небесна грація", яку очолює Кабаєва. Сама ж коханка російського диктатора Володимира Путіна також поділилася фотографіями у своїх соцмережах.

На фото 43-річна Кабаєва одягнена у чорну футболку, білі спортивні штани та кросівки. Вона спілкується з гімнастками, стежить за тренувальним процесом та демонструє окремі елементи роботи з м'ячем.

Аліна Кабаєва. Фото: instagram / alinakabaeva.officiaal

Аліна Кабаєва. Фото: instagram / alinakabaeva.officiaal

Коханка Путіна Аліна Кабаєва. Фото: instagram / alinakabaeva.officiaal

Нагадаємо, що Кабаєва після завершення професійної спортивної кар'єри зосередилася на розвитку художньої гімнастики в Росії. Вона керує академією "Небесна грація", бере участь у підготовці спортсменок та організації змагань. Кабаєва є однією з найвідоміших російських спортсменок. Вона стала олімпійською чемпіонкою 2004 року в Афінах, а також багаторазово перемагала на чемпіонатах світу та Європи.

Крім того, 43-річну Аліну Кабаєву вважають коханкою 73-річного Путіна. Вона перебуває під міжнародними санкціями як особа з найближчого оточення російського диктатора. За даними журналістських розслідувань, Кабаєва виховує двох спільних синів Путіна, які ростуть у суворій таємності та ізоляції від публічності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомо про дітей Путіна та де вони ховаються.

Також "Коментарі" писали, що коханку Путіна Аліну Кабаєву нещадно критикують в Росії.