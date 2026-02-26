logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Діти Путіна: що відомо про синів і дочок глави Кремля та де вони ховаються (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Діти Путіна: що відомо про синів і дочок глави Кремля та де вони ховаються (ФОТО)

Журналісти розкрили нові деталі про дітей Володимира Путіна - дочок Марію Воронцову й Катерину Тихонову та синів від Аліни Кабаєвої.

26 лютого 2026, 13:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Інформація про родину російського диктатора  Володимир Путін роками залишається однією з найзакритіших тем у російській політиці. Попри публічність очільника Кремля, його діти практично невидимі для суспільства. Нове розслідування, оприлюднене "Навальний LIVE" спробувало з’ясувати скільки дітей у Путіна, як їх звати та де вони живуть.

Діти Путіна: що відомо про синів і дочок глави Кремля та де вони ховаються (ФОТО)

Діти Путіна. Фото з відкритих джерел

Доньки Путіна

Як вказує "Навальний LIVE", що від першого шлюбу з Людмилою Путіною Володимир Путін має двох дочок: Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Обидві доньки російського диктатора навчалися в німецькій школі під час служби Путіна в НДР, а згодом здобули вищу освіту. Марія Воронцова у сфері біології, Катерина Тихонова у галузі сходознавства, а саме у сфері японознавства.

Діти Путіна: що відомо про синів і дочок глави Кремля та де вони ховаються (ФОТО) - фото 2

Доньки Путіна: Марія Воронцова та Катерина Тихонова

Вони рідко з’являють публічно та ніколи прямо не казали, що є дочками Путіна. Катерина та Марія наразі ведуть бізнесову діяльність у Росії, але їхній статус офіційно не коментується Кремлем. За даними журналістів, у Путіна також є онуки, однак їхня кількість і вік не розголошуються.

Сини Путіна

Попри невелику публічність дочок Путіна, ще більш окутаними таємницею є його двоє ймовірних синів від Аліни Кабаєвої. За інформацією розслідувачів, хлопців звуть Іван і Володимир, а в документах вони фігурують під прізвищем Спірідонови. Ймовірно прізвище було взято на честь діда Путіна. Як з’ясували журналісти, старший син Путіна народився у Швейцарії у 2015 році, а молодший у Москві у 2019 році.

Журналісти стверджують, що молодші діти Путіна живуть у повній ізоляції, переважно в резиденції на Валдаї. Їх оточують охоронці, гувернери та медичний персонал. Для роботи в родині співробітники проходять суворий відбір і карантин. Повідомляється, що їжу перевіряють спеціалісти, а пересування забезпечують яхти, літаки та бронепоїзд.

"Будь-який їхній каприз виконується, а всі резиденції, в яких вони живуть, вони сприймають як особисте володіння. Іван і Володимир дуже рідко бачать своїх батьків, але постійно оточені охороною, гувернерами та іншим персоналом", — заявляють журналісти.

Публічних фотографій синів Путіна немає, однак журналісти "OSINT-Бджоли" оприлюднили фото, на яких, за їхніми даними, саме діти Путіна.

Діти Путіна: що відомо про синів і дочок глави Кремля та де вони ховаються (ФОТО) - фото 2

Син Путіна Іван Спірідонов

Діти Путіна: що відомо про синів і дочок глави Кремля та де вони ховаються (ФОТО) - фото 2

Син Путіна Володимир Спірідонов

Як підсумовують розслідувачі "Навальний LIVE", існує значний контраст між дітьми Путіна та дітьми інших світових лідерів.

"Усі знають, хто діти Обами і Трампа, а їхня публічність навіть вища, ніж самого Путіна. Що стосується синів самого диктатора, вони і зовсім ростуть у золотій клітці, ізольовані від світу простих росіян. Тому, не дай бог ця влада дістанеться їм у спадок", — вказують журналісти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Парижі невідомі залишили послання Путіну на стінах галереї, де працює ще одна його донька Єлизавета Кривоногих.

Також "Коментарі" писали, що відомо про колишню першу дружину Путіна Людмилу.



