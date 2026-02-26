Діти Путіна: що відомо про синів і дочок глави Кремля та де вони ховаються (ФОТО)

Інформація про родину російського диктатора Володимир Путін роками залишається однією з найзакритіших тем у російській політиці. Попри публічність очільника Кремля, його діти практично невидимі для суспільства. Нове розслідування, оприлюднене "Навальний LIVE" спробувало з’ясувати скільки дітей у Путіна, як їх звати та де вони живуть.

Діти Путіна. Фото з відкритих джерел

Доньки Путіна

Як вказує "Навальний LIVE", що від першого шлюбу з Людмилою Путіною Володимир Путін має двох дочок: Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Обидві доньки російського диктатора навчалися в німецькій школі під час служби Путіна в НДР, а згодом здобули вищу освіту. Марія Воронцова у сфері біології, Катерина Тихонова у галузі сходознавства, а саме у сфері японознавства.

Доньки Путіна: Марія Воронцова та Катерина Тихонова

Вони рідко з’являють публічно та ніколи прямо не казали, що є дочками Путіна. Катерина та Марія наразі ведуть бізнесову діяльність у Росії, але їхній статус офіційно не коментується Кремлем. За даними журналістів, у Путіна також є онуки, однак їхня кількість і вік не розголошуються.

Сини Путіна

Попри невелику публічність дочок Путіна, ще більш окутаними таємницею є його двоє ймовірних синів від Аліни Кабаєвої. За інформацією розслідувачів, хлопців звуть Іван і Володимир, а в документах вони фігурують під прізвищем Спірідонови. Ймовірно прізвище було взято на честь діда Путіна. Як з’ясували журналісти, старший син Путіна народився у Швейцарії у 2015 році, а молодший у Москві у 2019 році.

Журналісти стверджують, що молодші діти Путіна живуть у повній ізоляції, переважно в резиденції на Валдаї. Їх оточують охоронці, гувернери та медичний персонал. Для роботи в родині співробітники проходять суворий відбір і карантин. Повідомляється, що їжу перевіряють спеціалісти, а пересування забезпечують яхти, літаки та бронепоїзд.

"Будь-який їхній каприз виконується, а всі резиденції, в яких вони живуть, вони сприймають як особисте володіння. Іван і Володимир дуже рідко бачать своїх батьків, але постійно оточені охороною, гувернерами та іншим персоналом", — заявляють журналісти.

Публічних фотографій синів Путіна немає, однак журналісти "OSINT-Бджоли" оприлюднили фото, на яких, за їхніми даними, саме діти Путіна.

Син Путіна Іван Спірідонов

Син Путіна Володимир Спірідонов

Як підсумовують розслідувачі "Навальний LIVE", існує значний контраст між дітьми Путіна та дітьми інших світових лідерів.

"Усі знають, хто діти Обами і Трампа, а їхня публічність навіть вища, ніж самого Путіна. Що стосується синів самого диктатора, вони і зовсім ростуть у золотій клітці, ізольовані від світу простих росіян. Тому, не дай бог ця влада дістанеться їм у спадок", — вказують журналісти.

