Как ситуация в Орске изменяет общественный договор в РФ. В чем выгода Украины

Потоп в Орске впервые зафиксировал контуры нового общественного договора в РФ, он очень обнадеживающий для нас, считает политолог Вадим Денисенко.

Паводок в России

По его словам, например, до 2022 года общественный договор сводился к формуле "мы обеспечиваем вам нормальное благополучие, вы не мешаете нам воровать и играть в геополитику". Однако, добавил эксперт, за последние два года россиянам предложили другой договор: "вы будете жить хуже чем раньше, но мы подарим вам величие, а вы не лезете в наши дела".

При этом, считает политолог, Орск неожиданно внес свои коррективы: "вы будете жить хуже, чем раньше, но мы подарим вам величие, а вы не лезете в наши дела. Но если у нас что-то не удается – виноваты будете вы и именно вы за все заплатите".

Впрочем, считает Денисенко, новая формула касается не только Орска, где люди отказались эвакуироваться из-за мародеров, это касается Кургана, где людям сообщили, что они сами должны обеспечить себе месячный запас воды, Белгорода, где фермерам приказали обеспечить самих себя РЭБами и т.д. .

"Собственно, неожиданно, россияне оказались в ситуации, когда власть лжет не ради какой-то выгоды, а из-за бессилия. Это один из базовых моментов для десакрализации власти. Правда, проблема состоит в том, что Оренбург и Курган далеко. И особенно жителей Москвы их проблемы не беспокоят. Хотя и недооценивать все эти вещи точно не стоит. Ведь все, что мы видим – это классический пример очень большой несправедливости, которая затронула большие массы людей"

, – заявил Денисенко.

При этом, добавил он, пойти по классическому пути и быстро уволить губернаторов нельзя, поскольку это будет означать проявление слабости.

В то же время, считает Денисенко, нынешняя ситуация показывает пробелы в возможностях информационной войны на российской территории.

По его словам, 2024 год – это год мелких черных лебедей для Кремля.

"Но эти лебеди будут оставаться мелкими на фоне того, что наши информ возможности, к сожалению, ограничены, российская оппозиция переживает кризис жанра и явно не попадает повестку дня РФ, а коллективный Запад (прежде всего США), де-факто, отказались от ведения информвойны на российской территории"

, – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин не собирается посетить затопленные регионы, даже несмотря на то, что люди просят у него помощи.