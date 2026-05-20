Как теперь Путину продолжать войну: с какой проблемой внезапно столкнулся Кремль

Россия все глубже погружается в кадровый кризис на фоне огромных потерь в войне против Украины. Несмотря на резкое увеличение денежных выплат за подписание контракта, поток желающих вступить в российскую армию продолжает сокращаться. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

По информации разведки, в первом квартале 2026 года Минобороны РФ заключило около 70,5 тысячи контрактов, что существенно ниже запланированных показателей.

Среднесуточный набор новобранцев упал до 800-930 человек в день, тогда как год назад этот показатель достигал примерно 1200 человек. Чтобы компенсировать дефицит личного состава, более 40 российских регионов начали резко повышать единовременные выплаты контрактникам. В отдельных субъектах РФ суммы выросли сразу на 200-500 процентов.

Однако даже финансовые стимулы уже не позволяют Кремлю покрывать потери на фронте. Российские власти вынуждены искать новые способы пополнения армии. Госдума недавно приняла закон о списании просроченных кредитов для военных и их семей при условии службы не менее года в зоне войны против Украины.

Одновременно Россия практически исчерпывает ресурсы пенитенциарной системы. По данным украинской разведки, число заключенных в российских тюрьмах сократилось с 465 тысяч в конце 2021 года до примерно 282 тысяч в мае 2026-го. Это самый низкий показатель за последние десятилетия.

Аналитики отмечают, что Кремль также усиливает скрытую мобилизацию через давление на университеты, предприятия и государственные учреждения. По мнению экспертов, ситуация свидетельствует о серьезных проблемах с пополнением армии на фоне растущих потерь и затяжной войны.

