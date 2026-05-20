Як тепер Путіну продовжуватиме війну: з якою проблемою раптово зіткнувся Кремль

Втрати армії РФ зростають швидше, ніж потік новобранців - Москва вже спустошує в'язниці та посилює приховану мобілізацію

20 травня 2026, 07:40
Кравцев Сергей

Росія дедалі глибше занурюється у кадрову кризу на тлі величезних втрат у війні проти України. Незважаючи на різке збільшення грошових виплат за підписання контракту, потік бажаючих вступити до російської армії продовжує скорочуватися. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією розвідки, у першому кварталі 2026 року Міноборони РФ уклало близько 70,5 тисяч контрактів, що суттєво нижче запланованих показників.

Середньодобовий набір новобранців впав до 800-930 осіб на день, тоді як рік тому цей показник сягав приблизно 1200 осіб. Щоб компенсувати дефіцит особового складу, понад 40 російських регіонів почали різко підвищувати одноразові виплати контрактникам. У окремих суб'єктах РФ суми зросли відразу на 200-500 відсотків.

Проте, навіть фінансові стимули вже не дозволяють Кремлю покривати втрати на фронті. Російська влада змушена шукати нові способи поповнення армії. Держдума нещодавно ухвалила закон про списання прострочених кредитів для військових та їхніх сімей за умови служби не менше року у зоні війни проти України.

Водночас, Росія практично вичерпує ресурси пенітенціарної системи. За даними української розвідки, кількість ув'язнених у російських в'язницях скоротилася з 465 тисяч наприкінці 2021 року до приблизно 282 тисяч у травні 2026-го. Це найнижчий показник за останні десятиліття.

Аналітики зазначають, що Кремль також посилює приховану мобілізацію через тиск на університети, підприємства та державні установи. На думку експертів, ситуація свідчить про серйозні проблеми з поповненням армії на тлі зростаючих втрат і затяжної війни.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-19-2026/
