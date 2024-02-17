Как убийство Навального повлияло на Мюнхенскую конференцию: объяснение эксперта

На фоне смерти в российской тюрьме оппозиционера Алексея Навального на Мюнхенской конференции по безопасности, где выступал президент Украины Владимир Зеленский, практически отсутствуют голоса спикеров, выступающих за примирение или перезагрузку в войне России против Украины, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик.

Навальный умер в российской тюрьме. Фото из открытых источников

"Сам факт ликвидации Навального, его убийство путинским режимом повлияло на риторику и градус Мюнхенской конференции. На ней почти не слышно голосов тех, кто мог бы выступать за примирение, перезагрузку или альтернативный взгляд на войну РФ против Украины. Таких голосов на Мюнхенской конференции почти не было слышно", — подчеркнул Виталий Кулик.

Политолог отметил, что политики европейского уровня, говорившие о поиске мирного выхода из ситуации, предлагая обмен украинской территории на мир, на фоне гибели Навального не слышны на Мюнхенской конференции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.