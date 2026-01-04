Как военная операция США в Венесуэле дает новые большие возможности для Путина

Быстрая военная операция США с похищением венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, несмотря на демонстрацию силы Вашингтона, может неожиданно открыть новые возможности для российского диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет международный обозреватель The Telegraph Адриан Бломфельд, указывая на выходящие далеко за пределы Латинской Америки стратегические последствия событий в Венесуэле.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Адриан Бломфельд отмечает, что дерзкое вторжение США на территорию суверенного государства Венесуэлы вызвало волну возмущения в регионе и странах Глобального Юга. Москва и Пекин оперативно осудили подобные американские действия.

По мнению обозревателя, это произошло не только по дипломатическим соображениям. Ни один диктатор не радуется, когда одного из них похищают. Такой шаг Трампа может напугать глав РФ и Китая.

"США с неожиданной легкостью отрубили главное южноамериканское щупальце глобальной антиамериканской связи. Ни одному автократу не нравится видеть, как одного из своих хватают, сковывают и отправляют в другую страну, где его судьбу оставляют на усмотрение иностранного суда", – пишет аналитик.

Для Владимира Путина это может быть и личной болью, ведь в Кремле хорошо помнят судьбу Муаммара Каддафи в 2011 году, а ныне российский лидер находится под ордером Международного уголовного суда за военные преступления в Украине.

Однако автор статьи указывает, что как бы это ни парадоксально не было, именно события в Венесуэле могут сыграть Путину на руку. По мнению обозревателя, демонстративная решимость Трампа в Латинской Америке может свидетельствовать о желании США сосредоточиться на "домашнем" регионе. В этом случае Москва и Пекин получают сигнал, что глобальная арена остается менее контролируемой Вашингтоном.

Хотя Россия и Китай рискуют потерять доступ к венесуэльской нефти, перед ними открывается другое окно возможностей. После вторжения США антиамериканские настроения в регионе Латинской Америки позволяют Кремлю позиционировать себя как "защитника суверенитета", используя венесуэльский прецедент для оправдания собственной агрессивной политики.

"Москва быстро осудила "акт вооруженной агрессии" и будет стремиться изобразить США как угрозу международному порядку, используя эту операцию для оправдания собственной агрессии в Украине", – объясняет Бломфельд.

