Як військова операція США у Венесуелі дає нові великі можливості для Путіна

Швидка військова операція США з викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, попри демонстрацію сили Вашингтона, може несподівано відкрити нові можливості для російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Про це пише міжнародний оглядач The Telegraph Адріан Бломфельд, вказуючи на стратегічні наслідки подій у Венесуелі, які виходять далеко за межі Латинської Америки.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Адріан Бломфельд зауважує, що зухвале вторгнення США на територію суверенної держави Венесуели викликало хвилю обурення в регіоні та країнах Глобального Півдня. Москва й Пекін оперативно засудили такі американські дії.

На думку оглядача, це відбулося не лише з дипломатичних міркувань. Жоден диктатор не радіє, коли одного з них викрадають. Такий крок Трампа може налякати очільників РФ та Китаю.

"США з несподіваною легкістю відрубали головне південноамериканське щупальце глобального антиамериканського зв'язку. Жодному автократу не подобається бачити, як одного зі своїх хапають, сковують та відправляють в іншу країну, де його долю залишають на розсуд іноземного суду", – пише аналітик.

Для Володимира Путіна це може мати й особистий вимір, адже у Кремлі добре пам’ятають долю Муаммара Каддафі у 2011 році, а нині російський лідер перебуває під ордером Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини в Україні.

Однак автор статті вказує, що як би це парадоксально не було, саме події у Венесуелі можуть зіграти Путіну на руку. На думку оглядача, демонстративна рішучість Трампа у Латинській Америці може свідчити про бажання США зосередитися на "домашньому" регіоні. У такому разі Москва і Пекін отримують сигнал, що глобальна арена залишається менш контрольованою Вашингтоном.

Хоча Росія й Китай ризикують втратити доступ до венесуельської нафти, натомість перед ними відкривається інше вікно можливостей. Після вторгнення США, антиамериканські настрої в регіоні Латинської Америки дозволяють Кремлю позиціонувати себе як "захисника суверенітету", використовуючи венесуельський прецедент для виправдання власної агресивної політики.

"Москва швидко засудила "акт збройної агресії" та прагнутиме зобразити США як загрозу міжнародному порядку, використовуючи цю операцію для виправдання власної агресії в Україні", – пояснює Бломфельд.

