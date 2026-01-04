Трамп розповів, що насправді думає про Путіна та війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений контактами з Володимиром Путіним і не відчуває до нього жодної симпатії. За словами американського лідера, він не боїться російського диктатора.

Трамп висловився про Путіна. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час виступу на пресконференції, на якій Білий дім оголосив про захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, зробив кілька заяв про війну в Україні та Путіна. Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп наголосив, що не боїться очільника Кремля та критично оцінює його дії.

"Я не в захваті від Путіна. Він вбиває занадто багато людей", — сказав президент США.

Трамп також визнав, що не задоволений перебігом діалогу з Москвою. За його словами, повномасштабну війну в Україні він "успадкував" від "Байдена, Зеленського та Путіна" та спочатку вважав її "найлегшим конфліктом" для врегулювання. Трамп визнав, що спроби швидко зупинити бойові дії не дали результату.

"Якби наші люди були залучені, та війна не тривала б дуже довго. Ця війна перетворилася на криваву бійню", – додав Трамп.

Коментарі президента США пролунали на тлі переговорів його адміністрації з українськими та російськими представниками. За словами Трампа, Вашингтон продовжує шукати шлях до мирної угоди у війні Росії проти України.

