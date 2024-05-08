Как война в Украине повлияла на присутствие иностранных лидеров на параде в Москве: кто до сих пор ездит к Путину

9 мая 2024 года на парад в Москву к Путин приедет по меньшей мере восемь мировых лидеров. До начала российско-украинской войны на "день победы" в Россию приезжали лидеры четверти стран мира, однако после российской агрессии их количество значительно уменьшилось.



Лидеры, присутствовавшие на параде в Москве в 2023 году. Фото из открытых источников

С 1995 года по 2014 год на 9 мая в Россию приезжало ежегодно около 50 лидеров своих стран, в частности в Москве присутствовали представители Украины, Евросоюза, Германии, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые сегодня считаются украинскими партнерами.

После начала российско-украинской войны с оккупацией территорий на востоке Украины и Крыма в 2014 году количество представителей лидеров стран, которые приезжали в Москву на "парад победы", уменьшилось в среднем до 30. Большинство европейских стран игнорировали приглашение Кремля. В Россию приезжали такие партнеры РФ как Китай, Индия, Сербия, Венесуэла, Казахстан и другие.

Резкое сокращение лидеров на параде у Путина произошло после полномасштабного вторжения России в Украину. В 2022 году российский диктатор остался один на своем параде в Москве. Однако в следующем году к нему приехали семь лидеров из Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.

В 2024 году к Путину на 9 мая приедут те же лидеры, что и в 2023 году, за исключением премьер-министра Армении, который критикует Россию из-за отсутствия помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном. Кроме того, для большего числа представителей иностранных лидеров Кремль пригласил на парад в Москву также лидеров Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Какие мировые лидеры приезжали на "парад победы" 9 мая в Москву. UA War Infographics

Такое количество президентов других стран еще раз показывает изоляцию российского диктатора Владимира Путина и глобальное отношение мира к РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на отказ большинства стран ЕС ехать на инаугурацию Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что не так с заявлениями Путина о готовности к миру.