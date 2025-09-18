Какая ситуация в РФ с топливом: действительно ли останавливаются АЗС

В России оптовые продажи бензина снизились до двухлетнего минимума, цены бьют рекорды, а дефицит обостряется в регионах РФ из-за высокого спроса среди аграриев и остановки НПЗ после атак украинских дронов.

Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников

Продажи бензина марки А-92 на Петербургской бирже 16 сентября упали на 21,7%, до 15,6 тыс. тонн, что стало минимальным показателем с 2023 года. В то же время Продажи А-95 сократились к предыдущему дню на 15,5%, до 12,06 тыс. тонн. Суммарная реализация бензина на бирже сократилась на 19,1%, до 27,7 тыс. тонн.

В сообщении говорится, что сокращение биржевых продаж бензина напрямую связано с внеплановыми остановками некоторых крупных российских НПЗ. При этом, в сообщении не указывают причину остановки, которой, вероятно, являются атаки украинских дронов.

При этом российский СМИ пишут о том, что НПЗ в РФ объявляют "форс-мажор" и не отгружают бензин, в результате чего запасы на местах быстро исчерпываются.

Из-за дефицита топлива на бирже, независимые сети АЗС проигрывают конкуренцию крупным сетям, которые в приоритете поставщиков.

16 сентября в регионах РФ две независимые сети (около 20 АЗС в каждой) поставили на паузу розничные продажи и отпускают бензин только по долгосрочным контрактам.

Остановки НПЗ также совпали с повышенным спросом. Снижение объемов продаж, в частности, связано с высоким спросом со стороны российских аграриев в период активной уборочной кампании в сентябре-октябре.

"Участники рынка опасаются, что поставки бензина в сентябре могут быть отложены из-за внеплановых ремонтов на НПЗ, а его значительные продажи в последнюю неделю августа "не подкреплены наличием фактического ресурса", — пишут российские медиа.

