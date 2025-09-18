Яка ситуація в РФ із паливом: чи справді зупиняються АЗС

У Росії оптові продажі бензину знизилися до дворічного мінімуму, ціни б'ють рекорди, а дефіцит загострюється в регіонах РФ через високий попит серед аграріїв та зупинку НПЗ після атак українських дронів.

Дефіцит палива в РФ. Фото: з відкритих джерел

Продаж бензину марки А-92 на Петербурзькій біржі 16 вересня впав на 21,7%, до 15,6 тис. тонн, що стало мінімальним показником з 2023 року. У той же час Продаж А-95 скоротився до попереднього дня на 15,5%, до 12,06 тис. тонн. Сумарна реалізація бензину на біржі скоротилася на 19,1% до 27,7 тис. тонн.

У повідомленні йдеться, що скорочення біржових продажів бензину безпосередньо пов'язане із позаплановими зупинками деяких великих російських НПЗ. При цьому у повідомленні не вказують причину зупинки, якою, ймовірно, є атаки українських дронів.

При цьому російський ЗМІ пишуть про те, що НПЗ в РФ оголошують "форс-мажор" і не відвантажують бензин, у результаті запаси на місцях швидко вичерпуються.

Через дефіцит палива на біржі, незалежні мережі АЗС програють конкуренцію великим мережам, які мають пріоритет постачальників.

16 вересня в регіонах РФ дві незалежні мережі (близько 20 АЗС у кожній) поставили на паузу роздрібні продажі та відпускають бензин лише за довгостроковими контрактами.

Зупинки НПЗ також збіглися із підвищеним попитом. Зниження обсягів продажів, зокрема, пов'язане з високим попитом з боку російських аграріїв у період активної кампанії з прибирання у вересні-жовтні.

"Учасники ринку побоюються, що постачання бензину у вересні можуть бути відкладені через позапланові ремонти на НПЗ, а його значні продажі в останній тиждень серпня "не підкріплені наявністю фактичного ресурсу", — пишуть російські медіа.

