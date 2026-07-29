Глава Министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров во время разговора с российскими пропагандистскими медиа поделился нетипичной историей из своей жизни. Отвечая на вопрос журналистов о событиях, которые можно объяснить исключительно высшими силами или везением, российский дипломат упомянул об опасном инциденте, произошедшем с ним во время отдыха в Алтайском крае РФ. По словам чиновника, обычная прогулка верхом едва не закончилась для него трагически из-за неуправляемых животных.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

"Некоторые истории не хотел бы вспоминать", — заметил сначала Сергей Лавров, однако со временем согласился раскрыть детали происшествия.

Он рассказал, что вместе с компанией приятелей организовал сплав по реке Катунь, во время которого они решили сделать паузу в маршруте, арендовать лошадей и подняться в горную местность. Дипломат отметил, что еще во время учебы в институте занимался конным спортом и имел определенный опыт, которого, впрочем, не хватало другим участникам поездки.

Главная опасность ждала отдыхающих уже на обратном пути, когда животные неожиданно вышли из-под контроля на узком и сложном участке горной тропы. Ситуация мгновенно стала критичной, поскольку ландшафт не оставлял простора для маневров.

"Вдруг лошади понесли, когда мы уже вниз спускались, — детализировал ход событий глава российского ведомства. — Справа гора, слева по-настоящему приличная пропасть".

Лавров добавил, что один из его спутников полностью потерял контроль над своим конем и на большой скорости чуть не протаранил министра, что могло привести к падению с обрыва.

"Одного моего товарища понесло. Он практически мог меня сбить, – подытожил Лавров рассказ о своем экстремальном опыте, подчеркнув, что катастрофы удалось избежать лишь в последний момент благодаря случайности, – каким-то чудом удалось остановиться".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время официальной церемонии прощания с известным американским сенатором Линдси Грэмом произошел неожиданный инцидент с участием Президента США Дональда Трампа, вызвавшего бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях .