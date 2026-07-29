«Ефект Януковича» на похоронах у США: Трамп на церемонії прощання з Ліндсі Ґремом роздавав цукерки Tic Tac

Під час офіційної церемонії прощання з відомим американським сенатором Ліндсі Ґремом стався несподіваний інцидент за участю Президента США Дональда Трампа, який викликав бурхливе обговорення у ЗМІ та соціальних мережах. Попри траурну атмосферу заходу, президент США знайшов привід для неформального жесту, який миттєво зафіксували камери журналістів. Як повідомляє авторитетне видання CBC News, політик вирішив підсолодити розмову зі своїми соратниками безпосередньо під час процесії.

Дональд Трамп і Джей Ді Венс

"На церемонії прощання з сенатором Ліндсі Ґремом Дональд Трамп почав пригощати Джей Ді Венса та інших присутніх цукерками Tic Tac", — зазначають у матеріалі CBC News, описуючи нетипову поведінку лідера республіканців.

Така поведінка американського політика миттєво спровокувала хвилю іронічних коментарів, особливо серед українського сегмента інтернету. Користувачі мережі одразу помітили вражаючу подібність цього епізоду до одного з найвідоміших політичних курйозів Східної Європи двадцятирічної давнини.

Деякі у мережі вже провели аналогію ситуації, коли на одному з заходів колишній президент України Віктор Янукович пригощав цукерками Путіна та Медведєва. Тоді подібний жест втікача-президента став культовим мемом, і тепер користувачі жартують, що Трамп перейняв специфічні політичні звички екслідера "Партії регіонів".

Президент США Дональд Трамп вкотре привернув увагу своєю поведінкою. Цього разу це сталося після церемонії прощання з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Причиною стали відеозаписи, на яких Трамп під час служби кілька разів заплющував очі та виглядав так, ніби заснув.

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