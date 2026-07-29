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«Якимось дивом вдалося зупинитися»: Лавров розповів, як ледь не загинув через коня

Екстрим на Алтаї: очільник МЗС РФ згадав історію про «чудесне спасіння» від падіння у прірву

29 липня 2026, 17:31
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Недилько Ксения

Очільник Міністерства закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров під час розмови з російськими пропагандистськими медіа поділився нетиповою історією зі свого життя. Відповідаючи на запитання журналістів про події, які можна пояснити виключно вищими силами або везінням, російський дипломат згадав про небезпечний інцидент, що стався з ним під час відпочинку в Алтайському краї РФ. За словами чиновника, звичайна прогулянка верхи ледь не закінчилася для нього трагічно через некерованих тварин.

«Якимось дивом вдалося зупинитися»: Лавров розповів, як ледь не загинув через коня

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

"Деякі історії не хотів би згадувати", — зауважив спочатку Сергій Лавров, проте згодом усе ж погодився розкрити деталі події.

Він розповів, що разом із компанією приятелів організував сплав річкою Катунь, під час якого вони вирішили зробити паузу в маршруті, орендувати коней та піднятися у гірську місцевість. Дипломат зауважив, що ще під час навчання в інституті займався кінним спортом та мав певний досвід, якого, втім, бракувало іншим учасникам поїздки.

Головна небезпека чекала на відпочивальників уже на зворотному шляху, коли тварини несподівано вийшли з-під контролю на вузькій та складній ділянці гірської стежки. Ситуація миттєво стала критичною, оскільки ландшафт не залишав простору для маневрів.

"Раптом коні понесли, коли ми вже вниз спускалися, — деталізував перебіг подій очільник російського відомства. — Справа гора, зліва по-справжньому пристойна прірва".

Лавров додав, що один із його супутників повністю втратив контроль над своїм конем і на великій швидкості ледь не протаранив міністра, що могло призвести до падіння з обриву.

"Одного мого товариша понесло. Він практично міг мене збити, — підсумував Лавров розповідь про свій екстремальний досвід, наголосивши, що катастрофи вдалося уникнути лише в останній момент завдяки випадковості, — якимось дивом вдалося зупинитися".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час офіційної церемонії прощання з відомим американським сенатором Ліндсі Ґремом стався несподіваний інцидент за участю Президента США Дональда Трампа, який викликав бурхливе обговорення у ЗМІ та соціальних мережах.



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