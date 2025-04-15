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Какое оружие может получить Украина: почему в Кремле началась истерика

У Путина всерьез начали волноваться из-за скорой передачи Украине Taurus

сегодня, 08:31
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Кравцев Сергей

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев традиционно не сдержал эмоций, реагируя на оживление темы с передачей Украине немецких ракет Taurus. Как передает портал "Комментарии", одиозный политик опубликовал в микроблоге X гневный пост, адресованное будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Последний в очередной раз выразил готовность предоставить украинским защитникам авиационные крылатые ракеты класса "воздух — земля" большой дальности.

Какое оружие может получить Украина: почему в Кремле началась истерика

Ракета Taurus. Фото из открытых источников

"Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследует память об отце, который служил в гитлеровском Вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!", – высказался Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, украинские власти фактически с 2025 года не прекращают попыток убедить Берлин согласовать отправку дальнобойных ракет, которые помогли бы украинской армии в войне с российскими оккупантами. Против этого решения всегда выступал действующий канцлер Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" - Фридрих Мерц, который имеет больше всего шансов стать новым канцлером Германии, заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет TAURUS Украине, но только в том случае, если это решение будет одобрено с европейскими партнерами.

Также издание "Комментарии" сообщало – передача от Германии крылатых ракет большой дальности Taurus украинской армии, по мнению Кремля, может спровоцировать "неизбежное обострение" конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское государственное агентство Интерфакс.

"Если судить по риторике г-на Мерца, он поддерживает силовой подход и шаги, которые, несомненно, ведут лишь к углублению эскалации вокруг украинского вопроса", — сказал представитель Кремля.




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Источник: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1911739999722012767
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