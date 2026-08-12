Каков реальный рейтинг Путина: социолог раскрыл неожиданные данные

Уровень доверия к российскому диктатору Владимиру Путину может быть значительно ниже показателей, которые регулярно демонстрируют российские государственные опросы. По оценке социолога Александра Шульги, реальная доля россиян, которые называют Путина политиком, которому доверяют больше всего, составляет около 30%.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга в эфире "Эспрессо" заявил, что в апреле респондентам задали открытый вопрос: кому из политиков, общественных деятелей или чиновников они доверяют больше всего. Т

"Рейтинг Путина, то есть количество россиян, которые первым ответом назвали Путина как политика, которому они доверяют, был около 30%. Реальный рейтинг Путина намного меньше половины. А на этом рейтинге фактически весь этот политический режим и держится", — сказал Шульга.

По словам Шульги, эти результаты важны на фоне официальных российских опросов, где уровень поддержки Путина традиционно гораздо выше. По его мнению, открытые вопросы позволяют лучше увидеть реальную структуру политических симпатий россиян.

Как пояснил социолог, альтернативы Путину в российской политической системе практически отсутствуют. Других представителей власти респонденты называют в разы реже. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин упоминает около 1% опрошенных, а Геннадия Зюганова, Леонида Слуцкого и Сергея Миронова примерно на уровне 1-2%.

Шульга считает, что именно концентрация политической системы вокруг одного человека делает показатели доверия к Путину особенно важными для Кремля.

"Вот под кого вся система подстроена. И если у этой альфы и омеги, скажем так, Путина, этой системы, рейтинг доверия менее 50%, то можем экстраполировать это на рейтинг самой политической силы – "Единой России"", — подытожил Шульга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина избирательная паранойя. На какой радикальный шаг идет Кремль из-за низких рейтингов.