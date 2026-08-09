У Путіна виборча параноя: на який радикальний крок йде Кремль через низькі рейтинги

У Кремлі дедалі більше побоюються можливого зростання суспільного невдоволення напередодні виборів до Державної думи. На тлі економічних проблем, паливної кризи, ударів по території Росії та розмов про нову мобілізацію російська влада посилює тиск "системну опозицію" в РФ.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

The Telegraph у матеріалі з назвою "Параноїдальний Путін забороняє свою фальшиву опозицію" зауважує, що Кремль намагається не допустити появи політичних сил, які могли б акумулювати голоси незадоволених діями російського диктатора.

Одним з прикладів видання називає Бориса Надєждіна — просистемного політика, який згодом почав виступати з антивоєнною риторикою. Після цього його усунули від участі у виборах. Крім того, під загрозою може опинитися і партія "Яблуко". Вона залишається однією з небагатьох російських політичних сил, які відкрито виступають за мир, а тому може зіткнутися з проблемами під час допуску до виборів у Держдуму.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс зазначив, що раніше Кремль вважав формальні вибори корисними для демонстрації контролю над суспільством. Тепер ситуація змінилася.

"Вибори в Росії вже давно не є вільними, проте завжди існувало відчуття, що Кремль вважав принаймні корисним проводити заходи, які називаються виборами, на відміну від радянських часів, коли він був єдиною монолітною партією", – сказав Гулд-Девіс.

Аналітики та джерела, близькі до Кремля, вказують на посилення ролі силових структур у російській системі влади. За їхніми оцінками, силовики використовують страх і ізоляцію Володимира Путіна для подальшого розширення контролю.

"Страх якогось виклику знизу настільки глибокий, що спостерігається дедалі сильніший рефлекс силовиків. Наростання тривожності суспільства подекуди навіть проривається в лояльних Кремлю російських медіа" — додав Гулд-Девіс.

Показовими стали й заходи безпеки під час поїздок Путіна регіонами Росії. У деяких містах обмежували пересування громадян та доступ до інтернету. У Казані такі заходи спровокували звинувачення на адресу Кремля в тому, що зустрічі Путіна з нібито "задоволеними" громадянами можуть бути постановочними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив новий план Путіна. Який небезпечний сценарій готує РФ.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров видав маразматичну заяву про "божественне призначення" Путіна.