Який реальний рейтинг Путіна: соціолог розкрив несподівані дані

Рівень довіри до російського диктатора Володимира Путіна може бути значно нижчим за показники, які регулярно демонструють російські державні опитування. За оцінкою соціолога Олександра Шульги, реальна частка росіян, які називають Путіна політиком, якому довіряють найбільше, становить близько 30%.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в ефірі "Еспресо" заявив, що у квітні респондентам поставили відкрите запитання: кому з політиків, громадських діячів або чиновників вони довіряють найбільше. Т

"Рейтинг Путіна, тобто кількість росіян, які першою відповіддю назвали Путіна як політика, якому вони довіряють, був близько 30%. Реальний рейтинг Путіна набагато-набагато менший за половину. А на цьому рейтингу фактично весь цей політичний режим і тримається", — сказав Шульга.

За словами Шульги, ці результати важливі на тлі офіційних російських опитувань, де рівень підтримки Путіна традиційно значно вищий. На його думку, відкриті запитання дозволяють краще побачити реальну структуру політичних симпатій росіян.

Як пояснив соціолог, альтернативи Путіну в російській політичній системі практично немає. Інших представників влади респонденти називають у рази рідше. Зокрема, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна згадують близько 1% опитаних, а Геннадія Зюганова, Леоніда Слуцького та Сергія Миронова приблизно на рівні 1-2%.

Шульга вважає, що саме концентрація політичної системи навколо однієї людини робить показники довіри до Путіна особливо важливими для Кремля.

"Ось під кого вся система підлаштована. І якщо у цієї альфи й омеги, скажімо так, Путіна, цієї системи, рейтинг довіри менше 50%, то можемо екстраполювати це на рейтинг самої політичної сили — "Єдиної Росії"", — підсумував Шульга.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна виборча параноя. На який радикальний крок йде Кремль через низькі рейтинги.