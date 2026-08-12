Який реальний рейтинг Путіна: соціолог розкрив несподівані дані

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Slava Kot
Рівень довіри до російського диктатора Володимира Путіна може бути значно нижчим за показники, які регулярно демонструють російські державні опитування. За оцінкою соціолога Олександра Шульги, реальна частка росіян, які називають Путіна політиком, якому довіряють найбільше, становить близько 30%.
Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в ефірі "Еспресо" заявив, що у квітні респондентам поставили відкрите запитання: кому з політиків, громадських діячів або чиновників вони довіряють найбільше. Т
За словами Шульги, ці результати важливі на тлі офіційних російських опитувань, де рівень підтримки Путіна традиційно значно вищий. На його думку, відкриті запитання дозволяють краще побачити реальну структуру політичних симпатій росіян.
Як пояснив соціолог, альтернативи Путіну в російській політичній системі практично немає. Інших представників влади респонденти називають у рази рідше. Зокрема, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна згадують близько 1% опитаних, а Геннадія Зюганова, Леоніда Слуцького та Сергія Миронова приблизно на рівні 1-2%.
Шульга вважає, що саме концентрація політичної системи навколо однієї людини робить показники довіри до Путіна особливо важливими для Кремля.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна виборча параноя. На який радикальний крок йде Кремль через низькі рейтинги.