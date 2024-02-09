Карлсон об интервью с Путним: Не изложил мнение последовательно и не умеет объяснять

Такер Карлсон предположил, что Путин не тот политик, который дает много интервью , именно поэтому, он плохо объясняет свое мнение.

Такер Карлсон оценил общение с Путиным

"Он не умеет объяснять. Но он явно проводит много времени в мире, где ему не нужно объяснять",

– сказал Карлсон.

Также американский журналист добавил, что российский диктатор не смог изложить последовательно свою позицию.

Такер Карлсон добавил, что ему понадобится год, чтобы "решить, что это было".

Вместе с тем в Украине Такера Карлсона внесли в базу "Миротворца". Основанием для включения стало его участие в информационной войне против Украины на стороне государства-агрессора. Пропагандиста туда внесли за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и манипуляцию общественно значимой информацией.

На сайте отмечается, что Карлсон был внесен в список еще 8 июня 2023 года – через два дня после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, когда он положил вину за подрыв гидроэлектростанции на Украину.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа. Этот материал должен стать большой победой для Карлсона и Путина.

Также "Комментарии" рассказывали, что сплошным ужасом назвал интервью российского диктатора Такеру политолог Виктор Таран. По его словам, тезисы Путина не имеют ничего общего ни с историей, ни с реальностью. Эксперт подчеркнул, что то же самое Путин говорил в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения. Политолог добавил, что интервью диктатора свидетельствует о том, что Россия намерена полностью уничтожить Украину, и Украина должна готовиться к противостоянию.



