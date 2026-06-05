Карма в действии: Путин неожиданно «завис» во время речи, забыв слова на пол минуты

Глава Кремля Владимир Путин попал в крайне неловкую ситуацию во время своего очередного публичного выступления. Российский диктатор неожиданно прервал речь и буквально завис перед камерами на несколько десятков секунд. В течение длительной паузы он молча смотрел вверх и не мог произнести ни слова, после чего все же попытался продлить доклад.

Владимир Путин

Этот конфуз вызвал волну иронии в сети, ведь раньше Путин и российская пропаганда неоднократно публично смеялись над подобными оговорками или паузами экс-президента США Джо Байдена. Тогда кремлевский лидер пытался выставить американского коллегу немощным, однако сам продемонстрировал аналогичные симптомы растерянности и проблем с концентрацией.

"Путин во время выступления завис на несколько десятков секунд", — констатируют очевидцы происшествия, описывая внезапную остановку диктатора. Они также добавляют: "После длительной безмолвной сцены он все же собрался и продолжил выступление".

Этот эпизод стал очередным подтверждением того, что попытки Кремля высмеивать возрастные изменения иностранных лидеров вернулись к российскому диктатору бумерангом, наглядно продемонстрировав его уязвимость.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американский лидер Дональд Трамп оказался в центре бурных обсуждений из-за очередного конфуза с закрытыми глазами. Во время официальной встречи в Белом доме камеры зафиксировали, как глава государства, склонившись в кресле, откровенно борется со сном и в конце концов засыпает.