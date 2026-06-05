Курйоз у Вашингтоні: Трамп заснув у Білому домі під час заходу

Американський лідер Дональд Трамп опинився в центрі бурхливих обговорень через черговий конфуз із заплющеними очима. Під час офіційної зустрічі в Білому домі камери зафіксували, як глава держави, схилившись у кріслі, відверто бореться зі сном і зрештою засинає.

Скриншот з відео

Ситуація набула особливого комізму та розголосу в соцмережах через те, що інцидент трапився на тлі публічного захисту працездатності 79-річного політика з боку його найближчого оточення. Зокрема, буквально напередодні державний секретар США Марко Рубіо затято доводив Конгресу, що керівник країни має невичерпну енергію.

"Я ніколи не бачив, щоб американський президент засинав", — безапеляційно заявив Рубіо під час слухань, відкидаючи будь-які закиди опонентів щодо втоми лідера.

Щоб остаточно закрити питання працездатності, високопосадовець окремо додав, що Трамп "не спить", а його нелюдський графік роботи та нічні дзвінки підлеглим є звичною практикою для адміністрації.

Проте реальні кадри з Овального кабінету миттєво нівелювали всі виправдання дипломата. Поки один зі спікерів виступав біля крісла глави держави, Дональд Трамп остаточно здався під натиском утоми. Користувачі платформи X та політичні опоненти вже встигли висміяти цей момент, порадивши "показати свіже відео Марко Рубіо", чиї гучні заяви так недоречно розійшлися з реальністю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що очільник Кремля Володимир Путін виступив із черговою абсурдною заявою щодо масштабів російського вторгнення. Спілкуючись із керівниками міжнародних інформаційних агенцій, диктатор приписав своїм військам окупацію територій, розмір яких суттєво перевищує реальні масштаби України.