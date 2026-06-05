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Карма в дії: Путін неочікувано «завис» під час промови, забувши слова на пів хвилини

Ефект бумеранга: російський диктатор Путін зганьбився, неочікувано замовкнувши посеред доповіді

5 червня 2026, 18:54
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Недилько Ксения

Очільник Кремля Володимир Путін потрапив у вкрай незручну ситуацію під час свого чергового публічного виступу. Російський диктатор неочікувано перервав промову і буквально "завис" перед камерами на кілька десятків секунд. Протягом тривалої паузи він мовчки дивився угору та не міг вимовити жодного слова, після чого все ж спробував продовжити доповідь.

Карма в дії: Путін неочікувано «завис» під час промови, забувши слова на пів хвилини

Володимир Путін

Цей конфуз викликав хвилю іронії в мережі, адже раніше Путін та російська пропаганда неодноразово публічно глузували з подібних застережень чи пауз експрезидента США Джо Байдена. Тоді кремлівський лідер намагався виставити американського колегу немічним, проте тепер сам продемонстрував аналогічні симптоми розгубленості та проблем із концентрацією.

"Путін під час виступу завис на декілька десятків секунд", — констатують очевидці події, описуючи раптову зупинку диктатора. Вони також додають: "Після тривалої німої сцени він усе ж зібрався і продовжив виступ".

Цей епізод став черговим підтвердженням того, що спроби Кремля висміювати вікові зміни іноземних лідерів повернулися до російського диктатора бумерангом, наочно продемонструвавши його власну вразливість.                                                                                     

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський лідер Дональд Трамп опинився в центрі бурхливих обговорень через черговий конфуз із заплющеними очима. Під час офіційної зустрічі в Білому домі камери зафіксували, як глава держави, схилившись у кріслі, відверто бореться зі сном і зрештою засинає.



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