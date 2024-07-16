Кашлял и выглядел болезненно: как Путин катался в новом российском авто (ВИДЕО)

Российский президент Владимир Путин испытал новую гордость российского автопроизводства – Lada Aura. Видео этой поездки опубликовали российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На обнародованных кадрах видно, как Путин сначала пристегнул ремень безопасности, а затем нажал на педаль газа. В течение всей поездки диктатор постоянно кашлял и нервно дергался.

Камеры не смогли скрыть отечное, бледное лицо и синяки под глазами Путина. Президент РФ выглядел скорее как труп, чем живой человек.

Путин прибыл на новой модели АвтоВАЗа к открытию Северного обхода Твери, где завершается строительство трассы М-11 "Нева" из Москвы в Санкт-Петербург. По прибытии диктатор официально начал движение, дав команду "Разрешение!".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин очень боится за свою жизнь . Российский диктатор Владимир Путин усилил противовоздушную оборону своей резиденции в Валдае еще одним зенитным ракетным комплексом "Панцирь". Спутниковые снимки, опубликованные Радио Свобода, показывают, что эта установка, вероятно, была размещена вблизи здания в марте 2024 года.

Тогда атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург повлекли за собой опрокидывание систем ПВО россиян в защиту "стратегического объекта на Валдае". Новый "Панцирь" был обнаружен в лесу на острове Рябиновый, примерно в 4 км от дачи Путина. Ранее СМИ сообщали о еще одной установке в селе Ящерово, размещенной в январе 2024 года.

Согласно таблоиду The Sun, Путин пережил пять покушений и теперь так боится за свою жизнь, что окружил себя элитной командой снайперов. Последняя попытка покушения на хозяина Кремля была предпринята в начале вторжения России в Украину, хотя подробности появляются только сейчас. Из-за страха быть ликвидированным Путин часто отменяет визиты даже внутри страны.



