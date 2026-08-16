Каспаров назвал единственное условие для быстрого падения режима Путина

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Slava Kot
Российский оппозиционер и гроссмейстер Гарри Каспаров заявил, что для смены власти в России необходимо усилить давление на представителей российской элиты. По его мнению, именно они могут стать двигателем устранения Владимира Путина, если убедятся, что его режим близится к краху.
Российский диктатор Владимир Путин
Гарри Каспаров в интервью ресурсу Zero заявил, что нынешний уровень давления Запада на Москву не создает для российских элит достаточные стимулы дистанцироваться от Кремля. По его словам, представители российского истеблишмента до сих пор могут путешествовать по Европе и пользоваться возможностями, которые остаются доступными за рубежом. Как пример, оппозиционер привел около 520 тысяч шенгенских виз, которые россияне получили в прошлом году.
Каспаров также обратил внимание на постепенное возвращение России в международную жизнь, в частности в политической, гуманитарной, культурной и спортивной сферах. По мнению Каспарова, ситуация изменится только тогда, когда российские чиновники, бизнесмены и другие влиятельные лица поймут, что сохранение нынешнего курса будет иметь для них серьезные последствия.
Отдельно Каспаров подверг критике попытки Запада договориться с Путиным. Оппозиционер считает, что постоянные сигналы о возможных переговорах создают у российского диктатора чувство устойчивости и усиливают его позиции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Каспаров назвал следующую цель Путина.
Также "Комментарии" писали, что "Радиостанция Судного дня" издала загадочные сигналы после новых угроз Путина.