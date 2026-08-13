"Радіостанція Судного дня" видала загадкові сигнали після нових погроз Путіна

Таємнича російська радіостанція УВБ-76, відома як "Радіостанція Судного дня", 13 серпня передала одразу кілька закодованих повідомлень. Активність секретного об’єкту відбулася на тлі нещодавніх погроз російського диктатора Володимира Путіна про можливу "дзеркальну" відповідь Заходу.

Радіостанція Судного дня. Фото ілюстративне

Перший сигнал 13 серпня зафіксували о 10:39. В ефірі прозвучала комбінація: "НЖТІ 88511 РОЗЦЕНКА 6793 0809". Приблизно через годину, о 11:32, станція передала ще одне повідомлення, у якому були подібні числа та пролунало кодове слово "БУРХІОС". Значення цих послідовностей залишається невідомим.

Активність УВБ-76 почалася ще напередодні. 12 серпня радіоаматори зафіксували повідомлення "НЖТІ 43946 ВІЛОБОЄЦЬ 1162 5685", а ще раніше в ефірі також звучало слово "ШРАМОСКОТ".

"Радіо Судного дня" працює на частоті 4625 кГц і більшу частину часу транслює монотонний сигнал, який періодично переривається голосовими повідомленнями з кодовими словами та цифрами. Призначення станції офіційно не розкривається.

Активізація радіостанції часто збігається з важливими політичними заявами чи напруженими моментами міжнародної обстановки, зокрема вона працювала перед вторгненням РФ в Україну, а також перед деякими з найбільш масованих російських атак. Через це навколо неї десятиліттями існують різноманітні версії, від військового зв'язку до системи екстреного оповіщення.

Нова активність станції збіглася в часі з погрозами Кремля. 12 серпня Путін заявив, що Росія може відповісти "дзеркально" на затримання російських торговельних суден "тіньового флоту" західними країнами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Британія жорстко відповіла на погрози Путіна захоплювати західні судна.

Також "Коментарі" писали, що "Радіо Судного дня" транслювало серію зловісних сигналів після падіння ракети у Польщі.