Кастинг в разгаре: В России активно ищут замену Путину

Ни у путинского режима, ни у отдельных башен Кремля уверенность уже не та. Кастинг на место лидера России уже начался. Об этом в телеэфире сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов, пишут "Комментарии".



После выдачи ордера на арест Путина в РФ продолжается кастинг на роль лидера

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"И именно поэтому мы видим и признаки публичных ссор, в частности, вплоть до ненормативной лексики, когда Пригожин последними словами обзывает Шойгу и других российских военачальников. И военкоров, часто от рук отбившихся, и Гиркин, позволяющий себе так называемого царя непосредственно критиковать и обзывать последними словами. Это внешние проявления", – сказал военный.

Также, по словам представителя ГУР МОУ, очевидны и другие – внутренние проявления.

“Многие представители российского бизнеса, провластные элиты пытаются выходить, скажем так, на третьи стороны, чтобы обеспечить безопасность себе после свержения и после смены режима в России. И понимают, что это неизбежно. В геополитическом плане Россия проиграла и ослабла, и больше никогда не будет претендовать на роль супердержавы, сверхдержавы. И в частности, это прекрасно понимают везде – и на Западе, и на Востоке. И даже, безусловно, и в Китае, который и свою выгоду от слабеющей России также получает. Потому это понимают все. И такие контакты происходят в последнее время достаточно активно. Более того, мы можем утверждать о том, что, в принципе, уже идет кастинг на роль лидера после Путина, и этот кастинг уже идет не от Путина напрямую", — рассказал Юсов.

Разведчик уверяет, что после выдачи ордера на арест Путина активно ищут ему замену, но компромиссную, которая могла бы сохранить и имущество, и свободу все-таки для действующих представителей режима. Представитель украинской разведки упомянул в этом контексте и визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.

Мы точно можем предположить, что китайский лидер приезжал для того, чтобы укрепить позиции своей страны на территории так называемой РФ, большая часть которой в историческом контексте не так давно была частью Китая. Далее мы можем проанализировать и спрогнозировать: Китай – это мощная геополитическая сила, мыслящая длинными категориями. Это не год, не два, а десятилетия. И ждать умеют, и готовиться умеют. И, безусловно, слабеющая Россия, в частности в интересах многих международных игроков”, — резюмировал Андрей Юсов.

Как писали "Комментарии", Россия должна остаться "возле разбитого корыта". Если она не терпит поражения, то будет пытаться и дальше захватывать и другие территории. На равных общение с Путиным невозможно.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин все больше превращается в балласт, становится проблемой даже для своего окружения.

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