Катар и Иран потирают руки: чего может лишиться РФ после падения режима Асада

Когда всего говорят о падении режима Башара Асада, то анализируют в основном только фактор геополитики и большие репетиционные потери для РФ, забывая, что куда важнее здесь фактор геоэкономики. И вот здесь для России все может быть совсем не радужно. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Война в Сирии. Фото из открытых источников

"Происходящее в Сирии может довольно негативно повлиять на перспективы возвращения России на европейский газовый рынок. Потому что одной из главных экономических целей России для участия в этой войне и поддержки режима Башара Асада было недопущение строительства газопроводов с Катара и того же Ирана, как крупнейших поставщиков газа, который более дешевле, чем российский", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он продолжает, в перспективе, если эти газопроводы будут достроены, Россия не сможет вернуть свои позиции, даже при условии завершение войны в Украине и окончательно потеряет европейский рынок газа и получит там серьёзнейших конкурентов.

К тому же, подчеркивает Максим Яли, если Путину не удастся договориться о сохранении своих баз, Россия потеряет выход к Средиземному морю и де-факто регион Атлантики, потому что Босфор контролируется Турцией. Соответственно, Черноморский флот не может быть быстро передислоцирован в регионы Средиземного моря.

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