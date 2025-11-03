Катастрофа неотвратимая: стало известно, какой ад ожидает Путина совсем скоро

Россия столкнулась с дефицитом топлива и проблемами в экспорте нефти из-за украинских ударов по нефтяным объектам, что уже наносит значительный ущерб стране-агрессорке. Однако, по словам Игоря Чаленко, руководителя Центра анализа и стратегий, наиболее критический сценарий для Москвы еще предстоит. Он уточнил, что речь идет о проблемах на месторождениях.

Фото: из открытых источников

Чаленко отметил, что уже за первые шесть месяцев текущего года наблюдается существенное падение российского экспорта нефти — суточный объем сократился с 5 млн баррелей до 3,8 млн.

По его словам, проблемы у России возникают в двух направлениях: во-первых, уменьшился объем экспорта, во-вторых, сырую нефть, которую они не могут реализовать, нужно перерабатывать. Но из-за масштабных повреждений нефтяной инфраструктуры сделать это невозможно.

Даже попытки возобновить работу некоторых объектов не помогают: дефицит топлива ощутим даже на внутреннем рынке.

Динамика для российских властей остается критической. Следствием может стать консервация части месторождений — самый плохой сценарий для страны, которая раньше была крупной поставщиком нефти. Ущерб уже достигает около 50 млрд долларов в год, а в будущем эта сумма может возрасти, подчеркнул Чаленко.



Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от американских санкций против нефти РФ. К примеру, политические договоренности, которые может обсуждать Виктор Орбан с Дональдом Трампом, могут повлиять на возможность их снятия.

Как уже писали "Комментарии", Дональд Трамп не намерен встречаться с Владимиром Путиным, ведь нынешние отношения между США и Россией находятся в глубоком напряжении. Как отмечает политология, американистка и кандидат исторических наук Александра Филиппенко, президент США требует от Москвы того, что ей категорически не нравится — прекращение войны. Она подчеркнула, что в Кремле напуганы новым подходом Вашингтона и пытаются найти пути для возобновления диалога, однако безуспешно.