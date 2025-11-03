logo_ukra

Катастрофа невідворотня: стало відомо, яке пекло очікує на Путіна зовсім скоро
Катастрофа невідворотня: стало відомо, яке пекло очікує на Путіна зовсім скоро

Українські удари по нафтових об’єктах завдають Росії серйозних збитків і створюють проблеми для її нафтової галузі.

3 листопада 2025, 08:20
Клименко Елена

Росія зіткнулася з дефіцитом палива та проблемами в експорті нафти через українські удари по нафтових об’єктах, що вже завдає значних збитків країні-агресорці. Проте, за словами Ігоря Чаленка, керівника Центру аналізу та стратегій, найбільш критичний сценарій для Москви ще попереду. Він уточнив, що йдеться про проблеми на родовищах.

Катастрофа невідворотня: стало відомо, яке пекло очікує на Путіна зовсім скоро

Чаленко зазначив, що вже за перші шість місяців року спостерігається суттєве падіння російського експорту нафти — добовий обсяг скоротився з 5 млн барелів до 3,8 млн.

За його словами, проблеми у Росії виникають у двох напрямках: по-перше, зменшився обсяг експорту, по-друге, сиру нафту, яку вони не можуть реалізувати, потрібно переробляти. Але через масштабні пошкодження нафтової інфраструктури зробити це неможливо.

Навіть спроби відновити роботу деяких об’єктів не допомагають: дефіцит палива відчутний навіть на внутрішньому ринку.

Динаміка для російської влади залишається критичною. Наслідком може стати консервація частини родовищ — найгірший сценарій для країни, яка раніше була великою постачальницею нафти. Збитки вже сягають близько 50 млрд доларів на рік, а в майбутньому ця сума може зрости, підкреслив Чаленко.

Він додав, що подальший розвиток ситуації багато в чому залежатиме від американських санкцій проти нафти РФ. Наприклад, політичні домовленості, які може обговорювати Віктор Орбан з Дональдом Трампом, можуть вплинути на можливість їх зняття.

Як вже писали "Коментарі", Дональд Трамп не має наміру зустрічатися з Володимиром Путіним, адже нинішні відносини між США та Росією перебувають у стані глибокої напруги. Як зазначає політологиня, американістка та кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко, президент США вимагає від Москви того, що їй категорично не до вподоби — припинення війни. Вона підкреслила, що в Кремлі налякані новим підходом Вашингтона та намагаються знайти шляхи для відновлення діалогу, однак безуспішно.



