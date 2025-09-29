logo

Катастрофу уже не скрыть: названа огромная проблема Пуитна на 4 год войны

Российская экономика сталкивается с глубокими трудностями — растет инфляция, а угроза рецессии становится все более реальной.

29 сентября 2025, 08:15
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Россию как "бумажного тигра", вероятно подразумевая ее ослабленную экономику и утрату военного превосходства. Однако, как заметил профессор американских студий Института Клинтон Скотт Лукас, мнение Трампа часто меняется в зависимости от того, с кем он ведет диалог. По словам эксперта, на формирование этой позиции могли повлиять такие лица, как Кит Келлог, Майк Уолт или аналитики по разведке. В то же время, если его информировали люди вроде Джей Ди Венса или Стива Виткоффа, риторика могла быть совсем другой.

Фото: из открытых источников

Лукас подчеркнул, что заявление Трампа – не просто сарказм, а отражение изменившейся реальности. Когда-то Российская Федерация претендовала на статус второй армии мира, но сейчас ее эффективность вызывает сомнения. Украина продемонстрировала способность успешно обороняться, несмотря на ограничения доступа к западному оружию далекой дальности. К примеру, ВСУ смогли сдержать продвижение РФ в Донецкой области, в частности в районе Покровска, тогда как российские силы не могут захватить город уже более года.

Профессор отметил значительные экономические удары по России — украинские беспилотники вывели из строя примерно 20% НПЗ, а также нанесли ущерб важным инфраструктурным объектам, включая нефтехимические заводы, железнодорожные узлы и газопроводы. Все это создало серьезный дефицит горючего внутри страны. По словам Лукаса, когда сам Путин признает проблему нехватки бензина, это четкий сигнал, что ситуация крайне критическая.

Кроме того, экономика России практически остановилась. ВВП находится на грани нулевого роста, инфляция остается высокой, а правительство пытается удержать ситуацию во избежание рецессии. Но угроза стагфляции – сочетание экономического застоя с инфляционным давлением – становится все более реальной. Российское государство уже сталкивается с дефицитом ресурсов для обеспечения базовых потребностей населения, ведь предпочтение отдается финансированию войны.

Кроме того, экономика России практически остановилась. ВВП находится на грани нулевого роста, инфляция остается высокой, а правительство пытается удержать ситуацию во избежание рецессии. Но угроза стагфляции – сочетание экономического застоя с инфляционным давлением – становится все более реальной. Российское государство уже сталкивается с дефицитом ресурсов для обеспечения базовых потребностей населения, ведь предпочтение отдается финансированию войны.



Источник: https://youtu.be/_5ZGb6r2M4w
