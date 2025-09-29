Катастрофу вжке не приховати: названо величезну проблему Путіна на 4 рік війни

Президент США Дональд Трамп охарактеризував Росію як "паперового тигра", ймовірно маючи на увазі її послаблену економіку та втрату військової переваги. Однак, як зауважив професор американських студій Інституту Клінтон Скотт Лукас, думка Трампа часто змінюється залежно від того, з ким він веде діалог. За словами експерта, на формування цієї позиції могли вплинути такі особи, як Кіт Келлог, Майк Волт або аналітики з розвідки. Водночас якщо його інформували люди на кшталт Джей Ді Венса чи Стіва Віткоффа, риторика могла бути зовсім іншою.

Фото: з відкритих джерел

Лукас підкреслив, що заява Трампа — не просто сарказм, а відображення зміненої реальності. Колись Російська Федерація претендувала на статус другої армії світу, але нині її ефективність викликає сумніви. Україна продемонструвала здатність успішно оборонятися, попри обмеження в доступі до західної зброї далекої дальності. Наприклад, ЗСУ змогли стримати просування РФ у Донецькій області, зокрема в районі Покровська, тоді як російські сили не можуть захопити місто вже понад рік.

Професор наголосив на значних економічних ударах по Росії — українські безпілотники вивели з ладу приблизно 20% НПЗ, а також завдали шкоди важливим інфраструктурним об’єктам, включно з нафтохімічними заводами, залізничними вузлами та газопроводами. Все це створило серйозний дефіцит пального всередині країни. За словами Лукаса, коли сам Путін визнає проблему нестачі бензину — це чіткий сигнал, що ситуація вкрай критична.

Крім того, економіка Росії фактично зупинилася. ВВП перебуває на межі нульового зростання, інфляція залишається високою, а уряд намагається втримати ситуацію, щоби уникнути рецесії. Але загроза стагфляції — поєднання економічного застою з інфляційним тиском — стає все більш реальною. Російська держава вже стикається з дефіцитом ресурсів для забезпечення базових потреб населення, адже перевага віддається фінансуванню війни.

Як вже писали "Коментарі", президент Фінляндії Александр Стубб закликав лідерів Європейського Союзу зберігати спокій і не піддаватися емоціям у ситуаціях, пов’язаних з можливими порушеннями повітряного простору. За його словами, Європа не перебуває у стані війни з Росією, тому дії у відповідь мають бути виваженими й ретельно зваженими.