В России пытаются принудительно мобилизовать студентов – эту проблему признали во властных кабинетах РФ.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Минобороны РФ официально признало проблему принудительной вербовки студентов на войну. В ведомстве опровергли информацию о многочисленных случаях отчисления студентов, чтобы заставить их заключить контракт на службу в беспилотных войсках. Однако в Минобороны объявили о запуске "горячей линии" для жалоб. Это, как отмечают аналитики, лишь подтверждает, что подобная практика стала массовой.

"Заявления на столь высоком уровне свидетельствуют о кризисе рекрутинга: молодежь все чаще осознает, что обещания "элитной" службы оператором БпЛА и контракта на год — это ловушка. В условиях действующей в РФ "частичной мобилизации" любой контракт де-факто бессрочен, а "студенческая льгота" не дает никаких гарантий от попадания в штурмовые подразделения. Поэтому количество добровольцев уменьшается, а попытки вузов выполнить мобилизационные планы, спущенные из кремля, вышли за "рамки приличия", — отметили в ЦПД.

Министерство обороны РФ своими заявлениями пытается сохранить иллюзию правового поля России.

"Кремловский режим окончательно перевел систему высшего образования в режим обслуживания войны, а студентов рассматривает исключительно как ресурс для восполнения потерь армии", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

