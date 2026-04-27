Кречмаровская Наталия
В России пытаются принудительно мобилизовать студентов – эту проблему признали во властных кабинетах РФ.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что Минобороны РФ официально признало проблему принудительной вербовки студентов на войну. В ведомстве опровергли информацию о многочисленных случаях отчисления студентов, чтобы заставить их заключить контракт на службу в беспилотных войсках. Однако в Минобороны объявили о запуске "горячей линии" для жалоб. Это, как отмечают аналитики, лишь подтверждает, что подобная практика стала массовой.
Министерство обороны РФ своими заявлениями пытается сохранить иллюзию правового поля России.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в эпоху стремительного развития технологий, искусственного интеллекта, быстрого и неограниченного доступа к любой информации в России постепенно опускается "цифровой занавес". Власти РФ отключают интернет, контролируют и регулируют доступ граждан к информации. И российский лидер Владимир Путин уже не скрывает этого.