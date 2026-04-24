У Кремлі вже не приховують гірку правду: стали відомі справжні плани Путіна

Кречмаровская Наталия
В епоху стрімкого розвитку технологій, штучного інтелекту, швидкого та необмеженого доступу до будь-якої інформації в Росії поступово опускається “цифрова завіса”. Влада РФ відключає інтернет, контролює та регулює доступ громадян до інформації. І російський лідер Володимир Путін вже не приховує цього.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Путін, на тлі невдоволення блокуваннями, вийшов до народу з черговими відмовками. Очільник — запевнив, що обмеження вводяться з міркувань безпеки та доручив забезпечити доступ до “життєво важливих” сервісів на кшталт держпослуг. Аналітики Центру зауважили, що Путін він фактично підтвердив, що масові відключення інтернету в Росії продовжаться і стануть для росіян нормою.
Аналітики Центру зазначають: Кремль демонструє, що не відмовиться від ідеї “суверенного інтернету”. Контроль над інформацією, як пояснюють в ЦПД, для режиму важливіший за збитки бізнесу чи зручність громадян.
