У Кремлі вже не приховують гірку правду: стали відомі справжні плани Путіна

В епоху стрімкого розвитку технологій, штучного інтелекту, швидкого та необмеженого доступу до будь-якої інформації в Росії поступово опускається “цифрова завіса”. Влада РФ відключає інтернет, контролює та регулює доступ громадян до інформації. І російський лідер Володимир Путін вже не приховує цього.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Путін, на тлі невдоволення блокуваннями, вийшов до народу з черговими відмовками. Очільник — запевнив, що обмеження вводяться з міркувань безпеки та доручив забезпечити доступ до “життєво важливих” сервісів на кшталт держпослуг. Аналітики Центру зауважили, що Путін він фактично підтвердив, що масові відключення інтернету в Росії продовжаться і стануть для росіян нормою.

“Заяви Путіна росіянам варто сприймати як сигнал, що краще не буде, буде тільки гірше. Масові блокування диктатор пояснює турботою про безпеку громадян. “Питання безпеки” уже стало традиційною ширмою для виправдання будь-яких обмежень та порушення прав громадян”, — повідомили в ЦПД.

Аналітики Центру зазначають: Кремль демонструє, що не відмовиться від ідеї “суверенного інтернету”. Контроль над інформацією, як пояснюють в ЦПД, для режиму важливіший за збитки бізнесу чи зручність громадян.

“Влада зайшла надто далеко, і заяви Путіна росіянам потрібно сприймати як заклик просто змиритися з новою реальністю. “Цифрова залізна завіса” невпинно опускається, залишаючи росіянам вибір між державною пропагандою та інформаційною тишею”, — підсумували в Центрі.

