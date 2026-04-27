Катастрофу вже не приховують від росіян: що відомо про плани Кремля щодо мобілізації

Кречмаровская Наталия
В Росії намагаються примусово мобілізувати студентів — цю проблему визнали у владних кабінетах РФ.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Міноборони РФ офіційно визнало проблему примусового вербування студентів на війну. У відомстві “спростували” інформацію про численні випадки відрахування студентів, щоб змусити їх укласти контракт на службу у безпілотних військах. Однак в Міноборони оголосили про запуск “гарячої лінії” для скарг. Це, як зазначають аналітики, лише підтверджує, що така практика стала масовою.
Міністерство оборони РФ своїми заявами намагається зберегти ілюзію правового поля в Росії.
