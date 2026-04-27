Катастрофу вже не приховують від росіян: що відомо про плани Кремля щодо мобілізації

В Росії намагаються примусово мобілізувати студентів — цю проблему визнали у владних кабінетах РФ.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Міноборони РФ офіційно визнало проблему примусового вербування студентів на війну. У відомстві “спростували” інформацію про численні випадки відрахування студентів, щоб змусити їх укласти контракт на службу у безпілотних військах. Однак в Міноборони оголосили про запуск “гарячої лінії” для скарг. Це, як зазначають аналітики, лише підтверджує, що така практика стала масовою.

“Заяви на такому високому рівні свідчать про кризу рекрутингу: молодь дедалі частіше усвідомлює, що обіцянки “елітної” служби оператором БпЛА та контракту на рік — це пастка. В умовах чинної у РФ “часткової мобілізації” будь-який контракт де-факто є безстроковим, а “студентська пільга” не дає жодних гарантій від потрапляння у штурмові підрозділи. Тому кількість добровольців зменшується, а намагання вишів виконати мобілізаційні плани, спущені з кремля, вийшли за “рамки пристойності”, — зазначили в ЦПД.

Міністерство оборони РФ своїми заявами намагається зберегти ілюзію правового поля в Росії.

“Кремлівський режим остаточно перевів систему вищої освіти в режим обслуговування війни, а студентів розглядає виключно як ресурс для поповнення втрат армії”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

