Каждый второй ребенок хочет уехать из России из-за одного решения в Кремле

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После решения "Роскомнадзора" ограничить доступ к популярным онлайн-платформам в России среди подростков наблюдается резкий рост желания покинуть страну. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, обнародовавшая десятки обращений российских детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет.
Каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировки Roblox. Фото из открытых источников
Екатерина Мизулина в Telegram опубликовала заявление, что после блокировки игровой платформы Roblox, она получает большое количество обращений от детей, желающих уехать из России.
По ее словам, речь идет не об активистах или оппозиционно настроенных подростках, а о тех, кто "искренне ходит с флагами России" и поддерживает РФ.
3 декабря "Роскомнадзор" заблокировал одну из самых популярных игровых платформ среди детей – Roblox. Ведомство объяснило запрет тем, что на платформе якобы наблюдалось распространение контента с "пропагандой экстремизма, призывами к насилию и ЛГБТ-тематике". Регулятор утверждает, что неоднократно с 2019 года обращался в администрацию Roblox с требованием удалить нежелательные материалы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что WhatsApp и Telegram частично или полностью ограничены уже более чем в 60 регионах РФ.
Также "Комментарии" писали, что Следственный комитет РФ объявил командира БПЛА ВСУ Роберта Бровди "Мадяра" в международный розыск.