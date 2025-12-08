Каждый второй ребенок хочет уехать из России из-за одного решения в Кремле

После решения "Роскомнадзора" ограничить доступ к популярным онлайн-платформам в России среди подростков наблюдается резкий рост желания покинуть страну. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, обнародовавшая десятки обращений российских детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет.

Каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировки Roblox. Фото из открытых источников

Екатерина Мизулина в Telegram опубликовала заявление, что после блокировки игровой платформы Roblox, она получает большое количество обращений от детей, желающих уехать из России.

"Я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет", – рассказала Мизулина.

По ее словам, речь идет не об активистах или оппозиционно настроенных подростках, а о тех, кто "искренне ходит с флагами России" и поддерживает РФ.

"С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас беспокоит больше всего", — добавила Мизулина.

3 декабря "Роскомнадзор" заблокировал одну из самых популярных игровых платформ среди детей – Roblox. Ведомство объяснило запрет тем, что на платформе якобы наблюдалось распространение контента с "пропагандой экстремизма, призывами к насилию и ЛГБТ-тематике". Регулятор утверждает, что неоднократно с 2019 года обращался в администрацию Roblox с требованием удалить нежелательные материалы.

