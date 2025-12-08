logo_ukra

BTC/USD

91826

ETH/USD

3142.68

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кожна друга дитина хоче виїхати з Росії через одне рішення у Кремлі
commentss НОВИНИ Всі новини

Кожна друга дитина хоче виїхати з Росії через одне рішення у Кремлі

Після блокування Roblox у Росії діти масово заявляють про бажання виїхати з країни.

8 грудня 2025, 09:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Після рішення "Роскомнадзору" обмежити доступ до популярних онлайн-платформ у Росії серед підлітків спостерігається різке зростання бажання залишити країну. Про це заявила голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна, яка оприлюднила десятки звернень російських дітей і підлітків віком від 8 до 16 років.

Кожна друга дитина хоче виїхати з Росії через одне рішення у Кремлі

Кожна друга дитина хоче виїхати з Росії після блокування Roblox. Фото з відкритих джерел

Катерина Мізуліна у Telegram опублікувала заяву, що після блокування ігрової платформи Roblox, вона отримує велику кількість звернень від дітей, які хочуть виїхати з Росії.

"Я не можу пройти повз, коли діти плачуть, а кожна друга дитина після рішень про блокування платформ пише, що хоче виїхати з Росії. Це діти 8–16 років", – розповіла Мізуліна.

За її словами, мова йде не про активістів чи опозиційно налаштованих підлітків, а про тих, хто "щиро ходить із прапорами Росії" та підтримує РФ. 

"З якими думками та почуттями вони житимуть далі? Саме це мене зараз турбує найбільше", — додала Мізуліна.

3 грудня "Роскомнадзор" заблокував одну з найпопулярніших ігрових платформ серед дітей – Roblox. Відомство пояснило заборону тим, що на платформі нібито спостерігалося поширення контенту з "пропагандою екстремізму, закликами до насильства та ЛГБТ-тематики". Регулятор стверджує, що неодноразово звертався з 2019 року до адміністрації Roblox із вимогою видалити небажані матеріали.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що WhatsApp і Telegram частково або повністю обмежені вже у понад 60 регіонах РФ.

Також "Коментарі" писали, що Слідчий комітет РФ оголосив командира БПЛА ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра" у міжнародний розшук.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини