Кожна друга дитина хоче виїхати з Росії через одне рішення у Кремлі

Після рішення "Роскомнадзору" обмежити доступ до популярних онлайн-платформ у Росії серед підлітків спостерігається різке зростання бажання залишити країну. Про це заявила голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна, яка оприлюднила десятки звернень російських дітей і підлітків віком від 8 до 16 років.

Кожна друга дитина хоче виїхати з Росії після блокування Roblox. Фото з відкритих джерел

Катерина Мізуліна у Telegram опублікувала заяву, що після блокування ігрової платформи Roblox, вона отримує велику кількість звернень від дітей, які хочуть виїхати з Росії.

"Я не можу пройти повз, коли діти плачуть, а кожна друга дитина після рішень про блокування платформ пише, що хоче виїхати з Росії. Це діти 8–16 років", – розповіла Мізуліна.

За її словами, мова йде не про активістів чи опозиційно налаштованих підлітків, а про тих, хто "щиро ходить із прапорами Росії" та підтримує РФ.

"З якими думками та почуттями вони житимуть далі? Саме це мене зараз турбує найбільше", — додала Мізуліна.

3 грудня "Роскомнадзор" заблокував одну з найпопулярніших ігрових платформ серед дітей – Roblox. Відомство пояснило заборону тим, що на платформі нібито спостерігалося поширення контенту з "пропагандою екстремізму, закликами до насильства та ЛГБТ-тематики". Регулятор стверджує, що неодноразово звертався з 2019 року до адміністрації Roblox із вимогою видалити небажані матеріали.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що WhatsApp і Telegram частково або повністю обмежені вже у понад 60 регіонах РФ.

Також "Коментарі" писали, що Слідчий комітет РФ оголосив командира БПЛА ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра" у міжнародний розшук.