Казус на встрече с Путиным: российский министр странно обозвал главу Кремля (ВИДЕО)

Курьезный момент во время официальной встречи в Кремле завирусился в соцсетях. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев, обращаясь к российскому диктатору Владимиру Путину, произнес фразу, прозвучавшую как "Пал Лаич", вместо привычного для российских чиновников "Владимир Владимирович".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Казус произошел в докладе Дмитрия Патрушева о состоянии российского агропромышленного комплекса. Видео быстро разлетелось по сети, а пользователи начали шутить о "новом имени" главы Кремля и строить конспирологические теории о "двойниках Путина".

Политолог Илья Ремесло, ранее поддерживавший кремлевскую риторику, а ныне часто критикующий власть РФ, иронически отреагировал на ситуацию.

"Пал Лаич или еще как-то назвал вождя? Да и хорошо. Называйте, как хотите, главное, чтобы хорошие новости несли", — написал Ремесло.

В комментариях пользователи шутили, что Патрушев перепутал имя Путина или случайно назвал имя двойника: "Знают ли они что-нибудь, чего не знает общественность?"; "Двойник Путин разоблачен сыном главы разведки?"; "Не беспокойтесь, в морозилке еще много Рюриковичей"; "Это имя двойника было?".

Другие также упомянули аналогичный казус многолетней давности, когда Патриарх Кирилл обратился к Путину словами "Владимир Васильевич".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин оконфузился. Кремль массово удаляет видео через неудобный момент. В сети распространилось видео, где глава РФ не смог четко выкрикнуть трехкратное "ура".

Также "Комментарии" писали, что на ситуацию, где Путин не смог произнести слово "ура", отреагировал Зеленский.