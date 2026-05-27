Казус на зустрічі з Путіним: російський міністр дивно обізвав очільника Кремля (ВІДЕО)

Курйозний момент під час офіційної зустрічі в Кремлі завірусився у соцмережах. Віце-прем’єр уряду РФ Дмитро Патрушев, звертаючись до російського диктатора Володимира Путіна, вимовив фразу, яка прозвучала як "Пал Лаіч", замість звичного для російських чиновників "Володимир Володимирович".

Казус стався під час доповіді Дмитра Патрушева про стан російського агропромислового комплексу. Відео швидко розлетілося мережею, а користувачі почали жартувати про "нове ім’я" очільника Кремля та будувати конспірологічні теорії про "двійників Путіна".

Політолог Ілля Ремесло, який раніше підтримував кремлівську риторику, а нині часто критикує владу РФ, іронічно відреагував на ситуацію.

"Пал Лаіч чи ще якось назвав вождя? Та й добре. Називайте, як хочете, головне, щоби хороші новини несли", — написав Ремесло.

У коментарях користувачі жартували, що Патрушев переплутав ім’я Путіна або випадково назвав ім’я двійника: "Чи знають вони щось, чого не знає громадськість?"; "Двійника Путіна викрито сином голови розвідки?"; "Не хвилюйтесь, у морозилці ще багато Рюриковичів"; "Це ім'я двійника було?".

Інші також згадали аналогічний казус кількарічної давнини, коли Патріарх Кирило звернувся до Путіна словами "Володимир Васильович".

