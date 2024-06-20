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"Киеву это может дорого обойтись": Путин открыто высказался по поводу своих планов на Харьковщину

Путин пригрозил, что "попытки Киева выдавить ВС РФ из-под Харькова во что бы то ни стало дорого ему обойдутся".

сегодня, 20:07
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава Кремля снова заговорил о наступлении на Харьковщину. По его словам, "попытки Киева выдавить ВС РФ из-под Харькова любой ценой дорого ему обойдутся". Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Ханое, сообщают росСМИ.

"Киеву это может дорого обойтись": Путин открыто высказался по поводу своих планов на Харьковщину

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Он подтвердил, что ВСУ контратакуют врага на Харьковщине. Также уже традиционно он во всем обвинил ЕС и США. Пытаясь скрыть провальное наступление российских окупантов в Харьковской области.

"Главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев, чтобы они любой ценой снова, я хочу это подчеркнуть, снова любой ценой, выдавили наши подразделения на линию госграницы, планируют подать это как большой успех 2024 года в связи с ожидаемым саммитом НАТО , а затем и выборами США. Посмотрим, что происходит на самом деле. Но вот эта команда любой ценой, я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем я говорю, если она не основана на реалиях, то будет дорого стоить украинским. ВС",- заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин во Вьетнаме сделал новое заявление по "мирным предложениям" Москвы. Сегодня глава Кремля во время своего турне по Азии сделал новое заявление о мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

Да, по его словам, надежды на переговоры с Западом не оправдались. Также Владимир Путин пожаловался и назвал реакцию Запада на его "мирные инициативы" по Украине ожидаемой.

Путин заявил, что он не думает, что нигилизм по мирным предложениям будет вечно. Предложения России будут изменяться в зависимости от ситуации на Земле.

Также Путин в этот день снова сделал ряд безумных заявлений по поводу участия в войне в Украине КНДР.








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