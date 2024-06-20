"Киеву это может дорого обойтись": Путин открыто высказался по поводу своих планов на Харьковщину

Глава Кремля снова заговорил о наступлении на Харьковщину. По его словам, "попытки Киева выдавить ВС РФ из-под Харькова любой ценой дорого ему обойдутся". Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Ханое, сообщают росСМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Он подтвердил, что ВСУ контратакуют врага на Харьковщине. Также уже традиционно он во всем обвинил ЕС и США. Пытаясь скрыть провальное наступление российских окупантов в Харьковской области.

"Главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев, чтобы они любой ценой снова, я хочу это подчеркнуть, снова любой ценой, выдавили наши подразделения на линию госграницы, планируют подать это как большой успех 2024 года в связи с ожидаемым саммитом НАТО , а затем и выборами США. Посмотрим, что происходит на самом деле. Но вот эта команда любой ценой, я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем я говорю, если она не основана на реалиях, то будет дорого стоить украинским. ВС",- заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин во Вьетнаме сделал новое заявление по "мирным предложениям" Москвы. Сегодня глава Кремля во время своего турне по Азии сделал новое заявление о мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

Да, по его словам, надежды на переговоры с Западом не оправдались. Также Владимир Путин пожаловался и назвал реакцию Запада на его "мирные инициативы" по Украине ожидаемой.

Путин заявил, что он не думает, что нигилизм по мирным предложениям будет вечно. Предложения России будут изменяться в зависимости от ситуации на Земле.

Также Путин в этот день снова сделал ряд безумных заявлений по поводу участия в войне в Украине КНДР.















